С точки зрения внешнего вида дизайн Samsung Galaxy S24 FE практически не изменился по сравнению с предыдущей моделью.

Каждый год компания Samsung выпускает модели серии FE, чтобы удовлетворить потребности большего числа потребителей по доступным ценам. В этом году ожидается выпуск нового смартфона - Samsung Galaxy S24 FE, который обещает стать ещё одним удачным представителем линейки. Данный смартфон будет доступен в четырёх ярких цветах: синем, графитовом, зелёном и жёлтом. Эти цвета делают телефон более молодежным и стильным. Ожидается, что телефон будет выпущен в конце 2024 года, что совпадает с обычным сроками выпуска моделей серии FE.

Дизайн Samsung Galaxy S24 FE практически идентичен предыдущему поколению. Он продолжает традиционный язык дизайна серии Samsung S. Три камеры расположены в верхнем левом углу на задней панели, а светодиодная вспышка расположена рядом с ними, что напоминает расположение у Samsung S23 FE. По сравнению с предыдущим поколением, Galaxy S24 FE имеет некоторые незначительные улучшения в деталях. Рамка имеет плоскую конструкцию, а ширина боковой рамки составляет 1,99 мм, что делает смартфон более элегантным и современным.

Что касается технических характеристик, то внутри смартфона используется процессор Samsung Exynos 2400e, который является подверсией процессора Exynos 2400, применяемого в флагманских моделях Galaxy S24. На передней панели используется 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит. Он будет оснащён батареей ёмкостью 4565 мА*ч (продаётся как 4600 мА*ч), которая обеспечивает до 78 часов воспроизведения музыки и до 29 часов видео. Он сможет поддерживать 25 Вт проводную зарядку и 15 Вт беспроводную зарядку.