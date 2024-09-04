Компания откажется от услуг двух японских компаний JDI и Sharp.

Согласно последним данным, Apple планирует выпустить iPhone SE четвертого поколения в начале следующего года, и это будет первый раз, когда серия iPhone SE будет оснащена OLED-дисплеем. Этот шаг ознаменует полный переход Apple на технологию OLED во всех моделях iPhone, что станет ещё одним значительным обновлением технологии экранов смартфонов компании.

Отказ от ЖК-дисплеев приведёт к исключению двух давних японских производителей панелей, Japan Display Inc. (JDI) и Sharp, из цепочки поставок Apple iPhone. С тех пор, как Apple впервые представила OLED-экраны на iPhone X в 2017 году, OLED-дисплеи постепенно заменили ЖК-экраны в моделях iPhone высокого класса. Этот шаг оказал значительное влияние на поставщиков ЖК-дисплеев. В 2015 году JDI и Sharp ежегодно поставляли около 200 миллионов ЖК-панелей для iPhone. Однако к 2023 году это число сократилось примерно до 20 миллионов штук. В последние годы Apple постепенно внедрила технологию дисплеев OLED, в результате чего два японских производителя ЖК-дисплеев стали поставлять экраны только для моделей iPhone SE. В настоящее время JDI поставляет только небольшие OLED-дисплеи для таких устройств, как Apple Watch. JDI пересматривает свою бизнес-стратегию, сосредоточив внимание на ЖК-дисплеях для автомобильной промышленности. Sharp, в свою очередь, сокращает свой бизнес по производству ЖК-дисплеев, который в основном ориентирован на телевизоры. Это изменение рыночной динамики вынуждает поставщиков адаптироваться к новым требованиям и технологиям.

Тем временем, как сообщается, Apple начала закупать OLED-дисплеи для будущего iPhone SE у китайской BOE и южнокорейской LG Display. BOE, вероятно, станет основным поставщиком OLED-панелей для iPhone SE четвертого поколения, в то время как LG Display будет второстепенным поставщиком. Дизайн iPhone SE четвертого поколения будет аналогичен iPhone 14, с поддержкой Face ID вместо Touch ID, интерфейсом USB-C и кнопкой Action. Устройство также будет оснащено модемом 5G собственной разработки Apple и процессором A18, а также будет иметь полноэкранный дизайн без кнопки «Домой».

Ожидается, что размер экрана увеличится с нынешних 4,7 дюймов до 6,1 дюйма, что сделает устройство более современным и функциональным. Объëм памяти может быть увеличен до 8 ГБ для удовлетворения аппаратных потребностей Apple Intelligence. Камера устройства, вероятно, будет оснащена 48-мегапиксельным сенсором, аналогичным тому, который используется в текущих моделях iPhone.