Кодовое имя SoC этого устройства — «MediaTek MT6891Z/CZA», что намекает на несколько вариантов.

Недавно бренд Infinix, принадлежащий компании Transsion, объявил о подготовке к выпуску своего первого мобильного телефона с небольшим складным экраном. Этот инновационный смартфон готовится к дебюту на мировом рынке и уже прошел сертификацию в нескольких ключевых органах, включая BIS, FCC, NBTC и TUV. Эти сертификаты не только подтвердили готовность устройства к выпуску, но и раскрыли некоторые важные характеристики и эскизы дизайна.

Сертификация, полученная от различных органов, предоставила ценную информацию о будущем смартфоне. Номер модели устройства, указанный в сертификатах, — «X6962», также раскрывается возможный чипсет устройства. Кодовое имя SoC — «MediaTek MT6891Z/CZA», что соответствует MediaTek Dimensity 1100. Однако, учитывая другие факторы, вероятно, что телефон будет оснащён чипом Dimensity 8020, который является улучшенной версией Dimensity 1100. Оба набора микросхем имеют одинаковую архитектуру ядра, включающую 4 ядра ARM Cortex-A78 с тактовой частотой 2600 МГц и 4 ядра ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 2000 МГц. Графический процессор — Mali G57, но для Dimensity 8020 ожидается повышенная основная частота графического процессора до 836 МГц.

Консоль Google Play показала, что разрешение экрана этого смартфона со складным экраном составляет 1080 x 2640 пикселей, а плотность пикселей — 480 точек на дюйм. Устройство будет работать под управлением новейшей системы Android 14 и будет оснащено как минимум 8 ГБ оперативной памяти. Сертификация FCC также подтвердила конфигурацию памяти, включающую 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, хотя не исключено, что могут быть и другие варианты памяти. Сертификация TUV раскрыла информацию о батарее смартфона. В устройстве будет использоваться двойной аккумулятор ёмкостью 3410 мА*ч и 1180 мА*ч соответственно, общей ёмкостью 4590 мА*ч. Кроме того, телефон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 70 Вт.