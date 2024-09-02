MediaTek сохраняет лидирующие позиции на рынке, Unisoc добилась прорыва на рынке бюджетных устройств, а Apple, Qualcomm и Samsung укрепили свои позиции на рынке высокого класса.

В последнем отчёте агентства по анализу данных Canalys были раскрыты результаты работы производителей процессоров для смартфонов во втором квартале 2024 года. Данные показывают, что MediaTek продолжает доминировать на мировом рынке, но при этом другие производители также добились значительных успехов.

Mediatek сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке процессоров для смартфонов, поставив 115,3 млн единиц во втором квартале 2024 года. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Компания продолжает выпускать высокопроизводительные процессоры, такие как Dimensity 9300 и Dimensity 9000, которые особенно популярны среди геймеров и пользователей, нуждающихся в высокой производительности. Unisoc, известная под брендом Ziguang Zhanrui, также добилась значительного прогресса в этом квартале. Компания укрепила свои позиции на рынке бюджетного уровня, увеличив поставки на 42% в годовом исчислении. Это отражает стратегию Unisoc по расширению своей доли на рынке за счёт более дешёвых продуктов, которые привлекают больше пользователей.

На рынке высокого класса Apple A17 Pro и Qualcomm Snapdragon 8-го поколения занимают лидирующие позиции по поставке всех мобильных SoC. Эти чипы не только отличаются высокой производительностью, но и значительно улучшают вычислительные возможности искусственного интеллекта (AI), что делает их одними из самых популярных вариантов на рынке. Кроме того, Samsung также показала впечатляющие результаты. Объëм поставок соответствующих комплектующих Samsung SoC увеличился на 9%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра увеличилась на 71%. Этот рост в основном объясняется флагманским процессором Exynos 2400, SoC с поддержкой искусственного интеллекта, который повышает общую ценность смартфонов Samsung. В целом, рынок процессоров для смартфонов во втором квартале 2024 года демонстрирует тенденцию диверсифицированного развития.