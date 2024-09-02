Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Xiaomi Auto объявила о выпуске колпачка ниппеля в виде руки, показывающей жест «Вы в порядке»
«Вы в порядке» — известная шутка от Лэй Цзюня.

Xiaomi Auto официально анонсировала выпуск новой крышки сердечника клапана в форме руки, показывающей «Вы в порядке», которая теперь доступна для покупок в Xiaomi App Mall. Этот продукт вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей сети, некоторые из которых пошутили, что «официальные шутки самые смертоносные» и спрашивали, знает ли об этом генеральный директор компании Лэй Цзюнь. Однако, как выяснилось, Лэй Цзюнь не только был в курсе этого продукта, но и лично участвовал в его продвижении.


Крышка клапана сердечника Xiaomi выполнена в ярко-жёлтом цвете и изготовлена из высококачественного материала ПВХ + латуни. Официальные представители компании подчёркивают, что латунный сердечник непосредственно вклеен в ПВХ фигурку, что обеспечивает его прочность и непредвиденный риск того, что он открутится во время движения. Этот дизайн не только функционален, но и имеет эстетическую ценность, что делает его привлекательным аксессуаром для любого автомобиля.

Лэй Цзюнь предложил использовать их в качестве маленьких украшений на книжной полке, а также на мотоциклах и велосипедных шинах. Эта дополнительная функция делает данный продукт ещё более привлекательным для широкого круга потребителей. Комплект из двух крышек клапана сердечника доступен по цене 29,9 юаней (примерно 360 рублей). Это сравнительно доступная цена, при качественных материалах и уникальном дизайне. Продукт имеет особое значение, поскольку дизайн «Вы в порядке» является «знаменитой работой» Лэй Цзюня. На конференции по запуску в Индии в 2015 году Лэй Цзюнь неожиданно объявил, что поприветствовал публикацию песней «Are you OK», которая позже была преобразована в песню MAD. Волшебная мелодия этой песни привлекла других пользователей сети и стала вирусной в Интернете. 

#xiaomi #auto
+
Написать комментарий (0)
Следующие смартфоны Xiaomi, Realme, Honor и Oppo получат батареи большей емкости
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Wildberries и Ozon стремительно превращаются в медиа-площадки для эффективной рекламы — аналитиков это радует
+
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
67
Украинское руководство перебрасывает боеспособные подразделения к Покровску
+
DLSS Updater — бесплатный инструмент, который обновляет все игры до последней версии
9
В России построят импортозамещающий завод по производству спецтехники
+
Социальная сеть X Илона Маска оказалась под полным запретом на территории Бразилии
+
GSMArena сравнил Galaxy S24 Ultra и новый Pixel 9 Pro XL
+
Специалист изучил поддельный Ryzen 7 7800X3D — он выглядит как настоящий, но имеет ряд отличий
+
Российская армия пытается закрепиться в северных кварталах Украинска
+
SpaceX возобновляет запуски Falcon 9 после кратковременной остановки FAA
+
Смартфон OnePlus 13 может быть выпущен раньше ожидавшегося срока
+
Представлен защищенный смартфон Unihertz Tank 3S с аккумулятором на 15600 мА*ч
+
Следующие смартфоны Xiaomi, Realme, Honor и Oppo получат батареи большей емкости
1
Детали ColorOS 15 и список поддерживаемых устройств от Oppo и OnePlus
+
Сравнительный рендер показал тонкие рамки смартфона iPhone 16 Pro Max
1
GTA 6 может установить новые стандарты цен на игры, побив все сегодняшние рекорды
6
До конца года Samsung выпустит флагманские смартфоны, планшеты и конкурента Vision Pro
+
В CD Projekt подтвердили намерение выпустить больше аниме по вселенной Cyberpunk 2077
+
Раскрыты новые детали о Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Ограничения на поставки алмазов из России приводят к падению доходов ЕС почти на 50%
+

Популярные статьи

МиГ-25 взлетел на 37 650 м вверх и поставил мировой рекорд - подробности легендарного полёта
5
Новые БПЛА С-71М "Монохром", Ланцет-Е, "Гром" и С-76 - чем пополнился арсенал ВС РФ
5
Итоги гоночного уик-энда 31 августа - 1 сентября
2
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
12
Ryzen 9 9950X vs Windows 11 – изучаем прибавку fps в играх с новым патчем на примере флагмана AMD
13
Опыт использования комбо-видеорегистратора (3 в 1): обзор TrendVision DriveCam Real 4K Signature LAN
5
Киноразочарование года — ужастик «Собиратель душ» не оправдал надежд
2
«Охотник за стелсами» - гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М
+

Сейчас обсуждают

nonses84
11:58
Надо одну показательную пульнуть по Киеву и всем сразу перехочется нарушать красные линии.
WSJ: Вторжение ВСУ в Курскую область стало первым случаем нападения на ядерную державу
Мечта Шеншебека
11:53
Да и игры не будет.
У STALKER 2 при выходе не будет аппаратного RTХ, кроссплатформенных модов и мультиплеера
nonses84
11:52
Какой водоблок туда не ставь, как горели так и будут гореть
Thermal Grizzly продолжает расширять ассортимент процессорных водоблоков с прямым контактом
Дмитрий Чиркофф
11:52
Ага
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
Лев корл
11:51
Кандеи наверно тоже ненастоящие)))
В продаже появились поддельные процессоры AMD Ryzen 7 7800X3D без кремния
Дмитрий Чиркофф
11:51
На нем надето*, а не одето. Что ж элементарные-то правило не знаешь. Ну и проводная мышь в 24 году, это 4:3 монитор, старье.
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
nonses84
11:51
Самое обидное , что те кто проверяют статьи , такие же олени.
Welt: Россия опередила США по импорту газа в Европу
Андрей Жуков
11:49
"а технология DSD256 сохраняет целостность звука, близкую к аналоговой." Чтобы это значило?
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
nonses84
11:48
Так и у куртки не все видухи последнего поколения умеют в нативные 4к . А если сравнивать оптимизацию на пс5 и ПК, то Курта вообще сасет по фпс
По словам инсайдера PS5 Pro не обеспечит нативные 4K в играх
Мечта Шеншебека
11:47
Комендатуры на оккупированных территориях уже открыли? Ну ты помнишь, что потом стало с теми кто в них сидел.
WSJ: Вторжение ВСУ в Курскую область стало первым случаем нападения на ядерную державу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем