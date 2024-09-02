«Вы в порядке» — известная шутка от Лэй Цзюня.

Xiaomi Auto официально анонсировала выпуск новой крышки сердечника клапана в форме руки, показывающей «Вы в порядке», которая теперь доступна для покупок в Xiaomi App Mall. Этот продукт вызвал неоднозначную реакцию среди пользователей сети, некоторые из которых пошутили, что «официальные шутки самые смертоносные» и спрашивали, знает ли об этом генеральный директор компании Лэй Цзюнь. Однако, как выяснилось, Лэй Цзюнь не только был в курсе этого продукта, но и лично участвовал в его продвижении.





Крышка клапана сердечника Xiaomi выполнена в ярко-жёлтом цвете и изготовлена из высококачественного материала ПВХ + латуни. Официальные представители компании подчёркивают, что латунный сердечник непосредственно вклеен в ПВХ фигурку, что обеспечивает его прочность и непредвиденный риск того, что он открутится во время движения. Этот дизайн не только функционален, но и имеет эстетическую ценность, что делает его привлекательным аксессуаром для любого автомобиля.

Лэй Цзюнь предложил использовать их в качестве маленьких украшений на книжной полке, а также на мотоциклах и велосипедных шинах. Эта дополнительная функция делает данный продукт ещё более привлекательным для широкого круга потребителей. Комплект из двух крышек клапана сердечника доступен по цене 29,9 юаней (примерно 360 рублей). Это сравнительно доступная цена, при качественных материалах и уникальном дизайне. Продукт имеет особое значение, поскольку дизайн «Вы в порядке» является «знаменитой работой» Лэй Цзюня. На конференции по запуску в Индии в 2015 году Лэй Цзюнь неожиданно объявил, что поприветствовал публикацию песней «Are you OK», которая позже была преобразована в песню MAD. Волшебная мелодия этой песни привлекла других пользователей сети и стала вирусной в Интернете.