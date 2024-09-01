Компания его позиционирует как самая доступная по цене модель с Dimensity 9300+.

В последнее время всё чаще появляются слухи о скором выпуске iQOO Z9 Turbo+, который, как ожидается, дебютирует в середине или конце сентября. Эта новая модель будет оснащена мощным мобильным процессором MediaTek Dimensity 9300+, а также дискретным графическим чипом. Согласно позиционированию серии iQOO Z, iQOO Z9 Turbo+ станет самой доступной по цене моделью, оснащённой Dimensity 9300+ на рынке.

Dimensity 9300+ по-прежнему остаётся одним из самых мощных чипов для мобильных телефонов от MediaTek. Этот процессор разработан на основе 4-нм технологического процесса TSMC третьего поколения и использует полноядерную архитектуру процессора. В его состав входят 4 сверхбольших ядра Cortex-X4 с максимальной частотой 3,4 ГГц и 4 больших ядра Cortex-A720 с основной частотой 2,0 ГГц. Кроме того, он включает графический процессор Arm Immortalis-G720 MP12, который поддерживает технологию трассировки лучей на аппаратном уровне, обеспечивая эффекты глобального освещения на уровне консоли.

Dimensity 9300+ способен стабильно запускать популярные игры с высоким качеством изображения HDR и частотой кадров 90 кадров в секунду. При этом его энергопотребление может быть снижено на 20% по сравнению с аналогичными продуктами, что делает его идеальным выбором для игроков и пользователей, требующих высоких производительных характеристик без компромисса в энергосбережении.

iQOO Z9 Turbo+ будет оснащён плоским экраном 1,5K, обеспечивая яркий и детальный визуальный опыт. Аккумулятор будет большой ёмкости, но при этом конкретная цифра не называется. Все эти характеристики должны позволить iQOO Z9 Turbo+ занять лидирующее положение на рынке смартфонов, предлагая идеальный баланс между производительностью, автономностью и доступной ценой.