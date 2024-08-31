Ранее появилась информация, что Galaxy Z Fold Special Edition откажется от поддержки S Pen.

В последнее время на форумах и блогах появляется много слухов касательно предстоящей версии Galaxy Z Fold от Samsung. Ранее предполагалось, что данная модель получит название либо Z Fold Slim, либо Z Fold Ultra, но недавно стало известно, что компания выбрала Galaxy Z Fold Special Edition. Также были предположения об отказе от S Pen. Но новая информация от известного инсайдера Ice Universe предполагает, что этот смартфон всё-таки будет совместим со стилусом Samsung, что противоречит ранее полученной информации.

Если поддержка S Pen действительно будет реализована, это не обязательно означает, что в устройстве будет специальный слот для него. Пользователи, вероятно, будут вынуждены носить S Pen отдельно, как и в случае с Galaxy Z Fold6. Основная причина этого — ограниченное пространство в складных телефонах. В отличие от таких моделей, как S24 Ultra, которые имеют встроенный отсек для S Pen, в складных устройствах просто нет места для размещения такой функции.

Добавление специального слота для S Pen может негативно повлиять на характеристики, такие как уменьшение размера батареи или увеличение толщины телефона. Эти изменения могут касаться и функционирования устройства. Хоть данная информация и поступила от известного инсайдера, важно помнить, что это всего лишь слухи. Samsung официально не представила Galaxy Z Fold Special Edition, поэтому детали, включая поддержку S Pen, могут измениться. Поэтому стоит дождаться официального объявления от Samsung, чтобы получить полную картину о данном складном устройстве.