Данный смартфон оснащён Helio G81 Ultra, до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

После множества слухов китайская компания Xiaomi официально представила свой новый бюджетный смартфон — Redmi 14C. Этот смартфон является преемником прошлогоднего доступного Redmi 13C и принёс с собой ряд значительных изменений. Хотя Xiaomi пока не подробно рассказала о ценах на Redmi 14C, можно предположить, что стартовая цена нового смартфона будет близка к цене его предшественника, Redmi 13C, который стартовал примерно со $160.

Новый Redmi 14C имеет плоскую рамку, стеклянную заднюю панель и тонкий корпус толщиной 8,22 мм. Внутренние компоненты Redmi 14C также претерпели значительные изменения. Смартфон оснащён новой SoC бюджетного уровня от MediaTek — Helio G81 Ultra. Этот процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ хранилища eMMC 5.1, что достаточно неплохие показатели производительности для бюджетного устройства.

Одним из главных элементов Redmi 14C является аккумулятор ёмкостью 5160 мА*ч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт. Кроме того, смартфон оснащён 6,88-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 120 Гц и разрешением 1640x720 пикселей. Дисплей также имеет сертификаты TÜV Rheinland. Спереди также расположена 13-мегапиксельная селфи-камера, что является обновлением по сравнению с 8-мегапиксельным сенсором в Redmi 13C. Задняя часть смартфона имеет дизайн, напоминающий некоторые флагманские телефоны топового класса, такие как Xiaomi 14 Ultra. Однако, в отличие от дорогих моделей, Redmi 14C оснащён только двойным сенсором сзади, где основной датчик имеет разрешение 50 МП, а вторичный датчик является вспомогательным.