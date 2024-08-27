Кроме того, стала известна дата его запуска.

Компания Realme готовится к расширению своей популярной серии Note с предстоящим запуском нового смартфона под названием Realme Note 60. После того, как его появление в Индонезии раскрыло основные характеристики и некоторые детали этого будущего устройства, теперь появились несколько живых изображениях Note 60 и дата его запуска.

Realme Note 60, оснащённый 6,74-дюймовым IPS LCD-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, работает от 8-ядерного процессора Unisoc Tiger T612, которого должно хватить для повседневных задач. При этом у него на выбор только 4 или 6 ГБ оперативной памяти, что казалось бы маловато. Но судя по описанию, у него имеется возможность виртуального расширения ОЗУ вплоть до 18 ГБ. Это должно установить баланс между производительностью и доступностью смартфона.

Смартфон оснащён аккумулятором с привычной ёмкостью 5000 мА*ч. Однако скорость зарядки составляет всего 10 Вт, что может быть недостатком для некоторых пользователей. Что касается возможностей камеры, Realme Note 60 оснащён двойной камерой, состоящей из 32-мегапиксельного основного датчика и 2-мегапиксельного датчика глубины. Для селфи и видеозвонков устройство оснащено 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Ожидается, что Realme Note 60 поступит в продажу по всему миру уже 5 сентября. Цена этого бюджетного смартфона будет составлять от 60 до 70 долларов в зависимости от конфигурации, что делает его весьма доступным для тех, кто ищет бюджетный смартфон с неплохими возможностями.