Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Стали известны характеристики бюджетного смартфона Realme Note 60
Под корпусом у него останется чипсет Unisoc T612, но будет переработан дизайн задней панели.

В январе этого года компания Realme представила свой бюджетный смартфон Note 50, который стал первым телефоном в серии Note. Теперь его преемник, Note 60, появился на рынке Индонезии, хотя официального анонса компании ещё не было. Несколько листингов от местных продавцов позволяют заказать его прямо сейчас, и эти листинги раскрывают большинство характеристик устройства.

Note 60 сохраняет привычные синие и черные цветовые варианты, которые были у его предшественника. Однако он получил переработанный модуль камеры на задней панели, что заметно отличает его от предыдущих моделей. Этот модуль содержит 32-мегапиксельный основной датчик с поддержкой 10-кратного цифрового зума и дополнительного вспомогательного датчика. При этом одним из наиболее интересных моментов является то, что смартфон имеет металлическую рамку, несмотря на свою бюджетность. Это шаг вперёд по сравнению с другими бюджетными устройствами, которые часто используют пластиковые или поликарбонатные материалы.

Под корпусом Note 60 используется чипсет Unisoc T612, который также был у его предшественника. Этот процессор работает в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Но судя по изображениям, у него имеется возможность виртуального расширения ОЗУ на 8 и 12 ГБ соотвественно. Спереди у смартфона располагается 6,74-дюймовый 90-Гц IPS LCD-экран с разрешением HD+, аналогичный тому, что был в Note 50. Однако Realme добавила функцию «Rainwater Smart Touch», которая существенно упрощает использование телефона мокрыми пальцами. При этом устройство имеет класс IP64 по защите от пыли и воды, что обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий.

Питание устройства осуществляется от аккумулятора ёмкостью 5000 мА*ч, что достаточно неплохо для бюджетного устройства. Однако зарядка происходит со сравнительно медленной скоростью 10 Вт. Безопасность смартфона обеспечивается боковым сканером отпечатков пальцев и разблокировкой по лицу с помощью фронтальной камеры 5 Мп.

В Индонезии вариант Realme Note 60 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти стоит 1 399 000 рупий (около 8 300 рублей), модель с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти — 1 599 000 рупий (около 9 400 рублей).

#смартфон #смартфон 2024 #realme #бюджетный смартфон #бюджетный #note #бюджетный телефон #realme note 60 #бюджетный смартфон с тройной камерой
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Steam на короткое время стали доступны бесплатно две высоко оцененные инди-игры
4
Radeon RX 7900 XTX начинает уступать GeForce RTX 4060 в новых играх при включении трассировки лучей
76
Microsoft переименовывает Copilot
2
В Москве стремительно растут объёмы промышленного производства
5
Новый складной смартфон от HONOR опробовали на прочность и влагостойкость
+
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
9
Новый драйвер для китайских видеокарт Moore Threads S80 в 3 раза повышает FPS в Black Myth: Wukong
+
Бывшие сотрудники OpenAI о катастрофических последствиях нерегулируемого ИИ
1
Генеральный директор AWS предсказывает, что кодирование может стать ненужным через два года
3
MSI оснастит все платы X870E новым 8-контактным разъемом для видеокарт NVIDIA RTX 50
4
Google объединила все свои популярные онлайн-сервисы для работы в единое приложение Essentials для Windows
1
В Санкт-Петербурге введён в эксплуатацию станок-гигант для атомной промышленности
1
В России собираются взимать плату за использование Windows и другого иностранного ПО
9
ВКС России уничтожили ключевой логистический узел на территории Сумской области
+
Одна видеокарта NVIDIA RTX 3090 может поддерживать работу чат-бота с ИИ для 1000 пользователей
+
По мнению французских экспертов, ВСУ удалось перехватить 49,5% российских ракет и беспилотников
3
Санкции не помешали Минпромторгу приобрести в Европе две установки для монтажа компонентов на платы
1
Российские подразделения освободили ещё 4 квадратных километра в Харьковской области
10
Nvidia продемонстрировала начинку своих серверов Blackwell
+
Honor Magic V3 выходит на мировой рынок
+

Популярные статьи

Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
127
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
45
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
43
Обходим западные санкции и получаем бесплатно The Callisto Protocol
12
Разгоняем AMD A10-6700 и разбираем ролик "Ремонтяша"
5
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Август)
4
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года
5
Путь русской супергероини Черной Вдовы в комиксах
+
Графический планшет как альтернатива мышке
36
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
5

Сейчас обсуждают

NeBill
17:27
Солдат кенгуру будет...
РОСНАНО запускает серийное производство самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России
swr5
17:26
При продаже процессора Интел - специалиста отдела обслуживания в подарок каждому пользователю. Без специалиста беспроблемная работа процессора не гарантируется. А директор компании - полный мудак, AMD...
Крупнейшая сеть интернет-кафе в Китае столкнулась с повальным браком Core i9-14900K
World Trailer
17:25
"Прибывшие на место технические специалисты выявили различные проблемы, касающиеся питания, рассеивания тепла и напряжения CPU. Сообщается, что они нашли основную причину нестабильности и "значительно...
Крупнейшая сеть интернет-кафе в Китае столкнулась с повальным браком Core i9-14900K
Mallory
17:25
Так зачем вы продолжаете использовать линукс если там все так плохо? Неужели у вас у самих нет ответа?
Как разогнать Linux одним файлом
Виктор Макеев
17:24
Серьёзно, а вот я и таблица пропускной способности PCI-EXPRESS, так не думаем😊
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
grazer08
17:21
До Киева ближе и логичнее.
NYT: В Пентагоне считают, что ВСУ не намерены надолго задерживаться в Курской области
swr5
17:16
Никто не суетится и нечего свои больные фантазии на кого-то проецировать. Плевать всем на Дурова и на его телегу, есть она - ну есть, нет ее - ну и хрен с ней. Он давно выбрал свой путь и никто не соб...
Бывший разработчик Concord назвал геймеров «бездарностями» за критику игры
Михаил Волынцев
17:13
Покажите этому старикашке Филаментные СД лампы
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
Ибрагим Исмаилов
17:09
Мерцание источников освещения нынче определить очень просто. У камеры смартфона можно зафиксировать выдержку на 1/10 секунды и уменьшить чувствительность ISO до минимального значения. У некоторых особ...
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
corsi
17:04
Брать устаревший хлам, что бы он пылился в ящике под столом. Геморрой с дисками, ужасная графика и 30 fps - выбор мазохистов.
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем