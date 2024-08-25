Под корпусом у него останется чипсет Unisoc T612, но будет переработан дизайн задней панели.

В январе этого года компания Realme представила свой бюджетный смартфон Note 50, который стал первым телефоном в серии Note. Теперь его преемник, Note 60, появился на рынке Индонезии, хотя официального анонса компании ещё не было. Несколько листингов от местных продавцов позволяют заказать его прямо сейчас, и эти листинги раскрывают большинство характеристик устройства.

Note 60 сохраняет привычные синие и черные цветовые варианты, которые были у его предшественника. Однако он получил переработанный модуль камеры на задней панели, что заметно отличает его от предыдущих моделей. Этот модуль содержит 32-мегапиксельный основной датчик с поддержкой 10-кратного цифрового зума и дополнительного вспомогательного датчика. При этом одним из наиболее интересных моментов является то, что смартфон имеет металлическую рамку, несмотря на свою бюджетность. Это шаг вперёд по сравнению с другими бюджетными устройствами, которые часто используют пластиковые или поликарбонатные материалы.

Под корпусом Note 60 используется чипсет Unisoc T612, который также был у его предшественника. Этот процессор работает в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Но судя по изображениям, у него имеется возможность виртуального расширения ОЗУ на 8 и 12 ГБ соотвественно. Спереди у смартфона располагается 6,74-дюймовый 90-Гц IPS LCD-экран с разрешением HD+, аналогичный тому, что был в Note 50. Однако Realme добавила функцию «Rainwater Smart Touch», которая существенно упрощает использование телефона мокрыми пальцами. При этом устройство имеет класс IP64 по защите от пыли и воды, что обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий.

Питание устройства осуществляется от аккумулятора ёмкостью 5000 мА*ч, что достаточно неплохо для бюджетного устройства. Однако зарядка происходит со сравнительно медленной скоростью 10 Вт. Безопасность смартфона обеспечивается боковым сканером отпечатков пальцев и разблокировкой по лицу с помощью фронтальной камеры 5 Мп.

В Индонезии вариант Realme Note 60 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти стоит 1 399 000 рупий (около 8 300 рублей), модель с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти — 1 599 000 рупий (около 9 400 рублей).