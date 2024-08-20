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СтарыйДед
Qualcomm официально анонсировала Snapdragon 7s Gen 3 для телефонов среднего сегмента
Первым устройством на базе Snapdragon 7s Gen 3 станет смартфон от Xiaomi.

В качестве важного шага по внедрению возможностей искусственного интеллекта (ИИ) для более широкого ассортимента смартфонов компания Qualcomm представила чип Snapdragon 7s Gen 3. Анонсированное 20 августа, это новейшее дополнение к семейству Snapdragon призвано повысить производительность и функциональность устройств среднего класса, сделав расширенные функции ИИ более доступными для более широкой аудитории. Snapdragon 7s Gen 3 обещает существенные улучшения в области генеративного ИИ и мобильных игровых усовершенствований. Этот чип разработан для поддержки высококачественной записи видео в формате 4K и фотосъëмки с разрешением до 200 мегапикселей. Кроме того, он предлагает возможности редактирования на основе ИИ, которые могут автоматически улучшать фотографии и видео.

По словам старшего вице-президента и генерального директора по мобильным телефонам в Qualcomm Technologies, Inc., Snapdragon 7s Gen 3 переносит лучшие функции серии 7 на устройства среднего класса. Новый чип может похвастаться почти 20%-м ростом производительности ЦП, 12%-й общей экономией энергии и 30%-м ростом производительности искусственного интеллекта. Хотя эти цифры многообещающие, фактическая производительность будет подтверждена после тестирования устройств, оснащённых этим чипсетом.

Процессор Kryo от Qualcomm обеспечивает работу Snapdragon 7s Gen 3 с семью ядрами — четырьмя ядрами эффективности и тремя ядрами производительности — гарантируя сбалансированное управление питанием и высокопроизводительные возможности. Графический процессор Adreno дополняет это, обеспечивая превосходные игровые возможности и поддержку декодирования HDR. Что касается подключения, то Snapdragon 7s Gen 3 имеет 5G, поддержку двух SIM-карт, Wi-Fi 6 и 6E, а также Bluetooth 5.4. Другие интересные функции включают в себя аудио Snapdragon Sound с AptX Lossless, пространственный звук с отслеживанием головы и Aqstic Hi-Fi DAC от Qualcomm. 

Как упоминалось ранее, основная цель разработки Snapdragon 7s Gen 3 — сделать ИИ более доступным для смартфонов среднего класса. Эта инициатива сочетается с другими усилиями отрасли, такими как обновления Gemini от Google и функции ИИ Galaxy от Samsung, направленные на интеграцию сложного ИИ в нефлагманские устройства. Qualcomm объявила, что Xiaomi выпустит первый смартфон с Snapdragon 7s Gen 3 в сентябре. Ожидается, что вскоре последуют примеру и другие производители. Хотя конкретные подробности о том, какие компании используют этот чипсет, пока не разглашается, но в различных материалах упоминаются Samsung и Sharp как потенциальные партнеры.

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Qualcomm представила чипсет Snapdragon 7s Gen 3
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