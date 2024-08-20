Redmi Pad SE 8.7 представляет собой упрощённую альтернативу Xiaomi Redmi Pad Pro и Redmi Pad SE.

Меньше месяца прошло с тех пор, как Xiaomi впервые представила Redmi Pad SE 4G. Этот планшет оказался не просто обновлением существующего Redmi Pad SE с добавлением модема сотовой связи, а скорее совершенно новым устройством. В частности, Xiaomi оснастила новый планшет 8,7-дюймовым дисплеем, который имеет более низкую плотность пикселей (179 PPI против 209 PPI). Также у него значительно меньше ёмкость аккумулятора (ёмкость 6650 мА*ч против 8000 мА*ч). И самое главное, данный планшет работает на базе процессора MediaTek Helio G85, тогда как Redmi Pad SE оснащён Snapdragon 680. Возможно, учитывая эти фундаментальные изменения, Xiaomi решила провести ребрендинг Redmi Pad SE 4G для его международного выпуска.

Как показано на изображениях компании, она будет продавать на мировых рынках планшет под названием Redmi Pad SE 8.7. Вдобавок ко всему, она решила продавать варианты с 4G и без 4G, которые будут называться Redmi Pad SE 8.7 и Redmi Pad SE 8.7 4G соответственно. Согласно различным региональным веб-сайтам Xiaomi, два планшета официально поступят в Еврозону и Великобританию 21 августа, хотя предварительные заказы уже открыты в интернет-магазинах Xiaomi. Они поставляются с подарками в виде наушников Redmi Buds 4 Active и чехлом для планшета.