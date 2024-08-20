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СтарыйДед
Смартфоны серии iQOO Neo 10 будут оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9400
Стандартный Neo 10 будет работать на Snapdragon 8 Gen 3, в то время как версия Pro получит Dimensity 9400.

В прошлом году iQOO представила серии iQOO 12 и iQOO Neo 9 в январе и соответственно декабре в Китае. Похоже, что бренд может сделать аналогичный шаг и в этом году. Появившаяся новость показывает, что компания работает над серией смартфонов Neo 10 для китайского рынка. В преддверии ожидаемого запуска в четвёртом квартале этого года, информатор Digital Chat Station поделился ключевыми подробностями серии Neo 10.

Инсайдер DCS заявил, что следующее поколение серии iQOO Neo, являющееся субфлагманскими телефонами, будет использовать чипсеты Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9400. Snapdragon 8 Gen 4 будет использоваться в телефоне, который впоследствии будет использоваться в новой серии Neo.

Таким образом, похоже, что iQOO 13 может дебютировать сразу после серии iQOO Neo 10. Хотя инсайдер не заявлял об этом в открытую, похоже, что Neo 10 будет работать на Snapdragon 8 Gen 3, в то время как версия Pro получит Dimensity 9400.

Вышеуказанный пост Weibo также указывает, что модели iQOO Neo 10 будут иметь металлическую среднюю рамку, в отличие от серии Neo 9, которая имела пластиковую рамку. Это изменение в дизайне может сделать новые модели более премиальными. Модели Neo 10 могут поставляться с кремниевыми батареями ёмкостью 6000 мА*ч, поддерживающими зарядку, возможно, более 100 Вт. Такая мощная батарея обеспечит долгую автономную работу.

Кроме того, устройство будет оснащено плоским дисплеем со сверхтонкими рамками и разрешением 1,5К. Плоская панель без изгибов в таком сочетании, обеспечивает более комфортное восприятие и лучшее качество изображения.

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