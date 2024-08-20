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СтарыйДед
Появилась информация о дизайне и конфигурациях смартфонов серии Huawei Mate 70
Huawei, как ожидается, предложит четыре устройства в серии Mate 70: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и Mate 70 RS Ultimate.

Компания Huawei, один из крупнейших производителей смартфонов в мире, готовится к запуску своей новой серии флагманских устройств — Huawei Mate 70 — в четвёртом квартале 2024 года. Это подтвердил исполнительный директор Huawei Юй Чэндун. А теперь появилась информация, которая раскрывает, чего стоит ожидать от этой серии.

Серия Huawei Mate 70, по-видимому, будет включать в себя три основные модели: Mate 70, Mate 70 Pro и Mate 70 Pro+, а также премиальную модель Mate 70 RS Ultimate. Каждая из этих моделей будет предназначена для разных сегментов рынка смартфонов, предоставляя пользователям широкий выбор в зависимости от их бюджета и предпочтений. Одной из наиболее интересных особенностей серии Mate 70 — это новый подход к дизайну модуля камеры. Согласно изображениям, серия будет включать в себя два типа модулей камеры: круглый модуль, сохраняющий дизайн Mate 60, но с более тонкими элементами, и восьмиугольный модуль камеры, который, как сообщается, будет использоваться в Huawei Mate 70 RS Ultimate Edition. Этот новый дизайн, вероятно, подчёркивает фотографические возможности и расширенные функции, такие как улучшенный зум, улучшенная фотография при слабом освещении и более сложное улучшение ИИ.

Что касается спецификаций, Mate 70 будет поставляться с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти по цене 5999 юаней (около 73 000 рублей). Mate 70 Pro сохранит те же 12 ГБ ОЗУ, но увеличит хранилище до 256 ГБ по цене 6999 юаней (около 85 000 рублей). Mate 70 Pro+ будет обновлен до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти по цене 8999 юаней (около 109 000 рублей). Наконец, премиальный Mate 70 RS Ultimate будет иметь 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти по цене 10999 юаней (около 133 000 рублей).

Если данные верны, то серия Huawei Mate 70 готова оказать значительное влияние на рынок премиальных смартфонов, поскольку каждая модель разработана для удовлетворения потребностей разных пользователей. В частности, ожидается, что Mate 70 RS Ultimate привлечёт пользователей, ищущих «ультра»-уровень производительности и эксклюзивности. Однако, как всегда, всё будет зависеть от официального релиза и фактической производительности, но Huawei, похоже, расширяет границы возможного в смартфоне. 

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