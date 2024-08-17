Можно смело сказать, что Galaxy A06 не сильно отличается от своего предшественника.

Samsung официально анонсировала свой последний бюджетный смартфон Galaxy A06, без каких-либо презентаций. Как и ожидалось, основываясь на предыдущих утечках, Galaxy A06 не сильно отличается от предшественника. Новое устройство оснащено тем же чипом MediaTek Helio G85, что и A05, 50-мегапиксельной основной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мА*ч с 25-ваттной зарядкой, хотя стоит отметить, что зарядное устройство в комплект не входит.

Отсутствие зарядного устройства в коробке — это несколько разочаровывающий ход, поскольку производители все чаще исключают этот аксессуар в попытке сократить расходы и уменьшить воздействие на окружающую среду. Однако, учитывая бюджетность устройства, это не является большим сюрпризом.

A06 имеет многие из тех же спецификаций, что и его аналог 2023 года, включая 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Что касается безопасности, устройство оснащено сканером отпечатков пальцев, установленным сбоку. Samsung заявила, что Galaxy A06 будет поставляться с последней версией ОС Android, Android 14.

Что касается программного обеспечения, то тот факт, что Galaxy A06 будет поставляться с Android 14, является несомненным плюсом, поскольку это гарантирует пользователям доступ к новейшим функциям и обновлениям безопасности в течение некоторого времени.

Два заметных обновления Galaxy A06 по сравнению с A05 — это новый дизайн с рамкой Key Island и улучшенный дисплей. Экран сохранил свой размер 6,7 дюйма, но Samsung утверждает, что теперь он поддерживает частоту обновления 90 Гц, а не 60 Гц, как раньше. Что касается цен, потребители могут рассчитывать заплатить около 127 долларов США за модель 4 ГБ + 64 ГБ и 151 доллар США за вариант 6 ГБ + 128 ГБ.