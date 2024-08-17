Название Galaxy S26 Note может подчеркнуть встроенную функцию S-pen.

Серия Galaxy S от Samsung уже давно является основным продуктом на рынке смартфонов Android, при этом предлагая ясную и последовательную схему наименования. Однако недавно полученная информация предполагает, что южнокорейский гигант может рассмотреть возможность изменить порядок для предстоящей линейки Galaxy S26.

По словам одного инсайдера, топовая модель Galaxy S26 Ultra может получить новое название — Galaxy S26 Note. Это изменение может быть попыткой подчеркнуть встроенную функцию S-pen, отличительную черту ныне снятой с производства серии Galaxy Note. Слух также предполагает, что смартфон Galaxy S26+ может быть переименован в Galaxy S26 Pro. Поскольку модели «Pro» становятся общим термином в списке многих брендов, похоже, что Samsung не хочет упускать эту тенденцию. К счастью, стандартная модель вряд ли будет переименована и, вероятно, сохранит название Galaxy S26. Источник предполагает, что Samsung только рассматривает возможность смены названия, и это ещё не окончательный вариант.

Однако смена названия может принести больше вреда, чем пользы. Название «Ultra» имеет определённый вес в линейке Galaxy S, указывая на то, что это лучшее, что может предложить Samsung. Если его изменить на «Note», неудивительно, если люди будут воспринимать его как отдельную серию. Поскольку линейка Galaxy S26 станет флагманом Samsung в 2026 году, ещё есть достаточно времени, чтобы внести изменения до запуска. В настоящее время основное внимание уделяется линейке Galaxy S25. Вместо смены названия топовая модель S25 Ultra может получить незначительные изменения в дизайне.