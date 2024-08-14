Для отслеживания состояния здоровья они оснащены акселерометром, датчиками HRM и SpO2.

Компания Motorola представила новую модель смарт-часов под названием Moto Watch 120, которая обновляет линейку смарт-часов компании после выпуска Moto Watch 40 примерно шесть месяцев назад. Moto Watch 120 предлагают расширенные функции отслеживания сна, стресса, интеллектуальные уведомления, более 100 постоянных режимов, более 80 дизайнов циферблата, звонки без помощи рук и 10 дней автономной работы.

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Для определения состояния здоровья часы оснащены акселерометром, датчиками HRM и SpO2. По данным компании, они также могут корректировать тренировки и максимизировать результаты, отслеживая частоты сокращений сердца и тренировочные зоны в реальном режиме времени. Функция интеллектуальных приложений позволяет получать и просматривать уведомления, не прикасаясь к телефону. Помимо этого, часы позволяют пользователям легко управлять музыкой, переключая треки и регулируя громкость прямо с запястья. Если пользователи случайно потеряли телефон, они также могут использовать свои часы, чтобы узнать, где он находится, заставив его зазвонить. Функция работает, даже если телефон находится в беззвучном режиме.

Moto Watch 120 оснащены 1,43-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем и металлическим корпусом из цинкового сплава. Часы работают под управлением ОС Moto Watch и используют Bluetooth 5.3 для беспроводного подключения. Они доступны в трёх разных цветах: Phantom Black, Rose Gold и Glacier Silver. Они обладают аккумулятором ёмкостью 300 мА*ч, который обеспечивает до 10 дней автономной работы и поддерживает быструю зарядку. Корпус имеет степень защиты от пыли и воды IP68 и размеры 50,6 х 44,6 х 11 мм. Часы весят 55 г, что в два раза больше, чем предыдущая модель, которая весит 26 г. Moto Watch 120 доступны на веб-сайте компании по цене $129,99.