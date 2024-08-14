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СтарыйДед
Раскрыты полные характеристики смартфона Samsung Galaxy A06
Samsung Galaxy A06 представляет собой бюджетное устройство.

Предстоящий Galaxy A06 от Samsung стал предметом многочисленных обсуждений, и сегодня появилось ещё больше информации об устройстве. Ранее в этом месяце были опубликованы рендеры смартфона, а теперь надёжный инсайдер Судханшу Амбхоре раскрыл его полные характеристики.

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Согласно появившимся спецификациям, Galaxy A06 будет оснащён 6,7-дюймовым PLS LCD-дисплеем с разрешением 720 x 1600. В отличие от некоторых недавних бюджетных предложений с высокой частотой обновления, частота данного устройство составит всего 60 Гц. Телефон будет работать на чипсете MediaTek Helio G85, который обычно встречается в устройствах бюджетного уровня. Будут доступны две конфигурации памяти: 4 ГБ оперативной памяти с 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. К счастью, будет слот для карт microSD, который позволит расширить хранилище до 1 ТБ. 

Аудио будет обеспечиваться одним монофоническим динамиком с поддержкой Dolby Atmos. По слухам, телефон будет работать от аккумулятора ёмкостью 5000 мА*ч, который будет дополняться быстрой зарядкой 25 Вт. Что касается программного обеспечения, Galaxy A06 будет работать на последней версии Android 14, и ожидается, что Samsung предложит два года обновлений ОС и четыре года исправлений безопасности.

Характеристики камеры остаются неизменными по сравнению с предшественником: 50-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный датчик глубины на задней панели, а также 8-мегапиксельная селфи-камера. У телефона по-прежнему будет устаревшее отверстие для фронтальной камеры. Размеры телефона составят 167,3 x 77,3 x 8,0 мм, а вес — 196 граммов. Безопасность будет обеспечиваться боковым сканером отпечатков пальцев и Samsung Knox Vault для дополнительной защиты данных.

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