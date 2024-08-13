Кроме того, подтверждены чипсет, камеры и другие подробности.

Согласно нескольким сообщениям, ожидается, что предстоящая серия Find X8 от Oppo будет включать три модели: Find X8, Find X8 Pro и Find X8 Ultra. Модель Ultra, которая, по слухам, будет оснащена чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, дебютирует только в январе 2025 года. Однако X8 и X8 Pro, как ожидается, будут запущены уже в октябре 2024 года. И теперь появилась информация, раскрывающая некоторые подробности о Find X8 и X8 Pro.

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Согласно полученным данным, оба телефона будут оснащены дисплеем с разрешением 1,5K и будут работать на чипсете Dimensity 9400. Ожидается, что серия Vivo X200 также будет оснащена тем же чипсетом и, по слухам, станет первым телефоном в мире, выпущенным с Dimensity 9400. И так как Find X8 и X8 Pro будут выпущены вскоре после X200, отсюда и выводы о появлении серии в октябре. Кроме того, оба телефона будут иметь стеклянный корпус и будут доступны в черном, белом, синем и розовом цветах. Однако модель Pro не будет доступна в розовом цвете.

Также оба смартфона будут оснащены перископическим телеобъективом, а X8 Pro, как ожидается, будет иметь модуль из четырёх камер, который получит дополнительный перископический телеобъектив. Также данные устройства будут оснащены большой батареей на основе кремния. Ранее предполагалось, что Find X8 будет работать от батареи ёмкостью 5600 мА*ч, в то время как X8 Pro будет иметь немного большую батарею ёмкостью 5700 мА*ч. Хотя инсайдер не упомянул об этом, вполне вероятно, что серия будет работать на Android 15 и ColorOS 15.