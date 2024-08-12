Данный чипсет является версией с пониженной тактовой частотой чипа Exynos 2400

Релиз Samsung Galaxy S24 FE, запланирован на октябрь 2024 года, а подробностей о смартфоне становится всё больше. Согласно ранее полученным данным, дизайн будет схож с Galaxy S23 FE, а теперь появившаяся информация на Geekbench раскрывает более подробные технические характеристики устройства.

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Смартфон от южнокорейского бренда, оснащенный платой с номером s5e9945, продемонстрировал впечатляющие результаты в тестах производительности. 10-ядерный процессор, включающий одноядерный процессор с тактовой частотой 3,11 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и графический процессор Xclipse 940, набрали 1625 и 5698 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Интересно, что идентификаторы устройства указывают на использование чипа Exynos 2400 с низкой тактовой частотой, который уже присутствует в Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus. Для сравнения, стандартная версия Exynos 2400 имеет Cortex-X4 с частотой 3,21 ГГц, два ядра Cortex-A720 с частотой 2,9 ГГц и три с частотой 2,6 ГГц и четыре ядра Cortex- A520 с частотой 1,95 ГГц.

Хотя это может показаться незначительным снижением производительности, такой подход, вероятно, направлен на улучшение управления теплом. Модель FE, скорее всего, не будет иметь того же решения для охлаждения, что и более премиальные модели с этим чипом. Таким образом, Samsung стремится обеспечить баланс между производительностью и тепловыделением, чтобы предложить пользователям достойную производительность устройства по более доступной цене.