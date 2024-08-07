Обе модели оснащены объективами Zeiss для камер и обладают схожими характеристиками.

Vivo, известный производитель смартфонов, представил сегодня две новые модели серии V — Vivo V40 и Vivo V40 Pro. Эти устройства первыми из серии V оснащены объективами Zeiss для камер, и обладают внушительными характеристики и функциями, ориентированные на сегмент ниже флагманской серии.

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Vivo V40 это стандартная модель, которая имеет 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, пиковой яркостью до 4500 нит, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 20:9. Этот дисплей обеспечивает потрясающую чёткость и плавность изображения, что делает его идеальным для игр, просмотра видео и веб-серфинга. Под корпусом нового телефона установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который сочетается с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Vivo V40 оснащён массивной батареей ёмкостью 5500 мА*ч, которая имеет проводную зарядку мощностью 80 Вт, что позволяет быстро заряжать устройство.

Говоря о системе камер, на задней панели Vivo V40 расположен 50-мегапиксельный основной датчик с объективом Zeiss и OIS (оптическая стабилизация изображения), а также 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Эти камеры позволяют делать фотографии высокого качества и видео с отличной детализацией и цветопередачей. Для селфи и видеозвонков на передней панели установлена 50-мегапиксельная камера. Он работает на базе ОС Android 14 с пользовательской оболочкой Funtouch OS.

Более дорогая модель новой линейки - Vivo V40 Pro, предлагающий не сильно отличающиеся характеристики. Он оснащён таким же 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем, но с технологиями FHD+, HDR10+, пиковой яркостью 4500 нит и частотой обновления 120 Гц. Главным отличием является то, что под корпусом Vivo V40 Pro установлена SoC MediaTek Dimensity 9200+, которая работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор остался такой же, как в стандартной модели с ёмкостью 5500 мА*ч, также как и зарядка мощностью 80 Вт.

Что касается системы камер, то Vivo V40 Pro также обладает линзами Zeiss для 50-мегапиксельного основного датчика Sony IMX921. Он также оснащён 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельным телеобъективом Sony IMX816 для 2-кратного оптического зума. На задней панели также имеется интеллектуальная подсветка Aura Light, которая помогает улучшить качество фотографий в условиях низкой освещённости. На передней панели расположена такая же 50-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Обе модели имеют рейтинг IP68 для защиты от воды и пыли, сканер отпечатков пальцев на дисплее, Bluetooth 5.4 и тонкий корпус толщиной 7,58 мм. Компания предлагает Vivo V40 в трёх цветовых вариантах: серый, фиолетовый и голубой. В свою очередь, более дорогой V40 Pro поставляется всего в двух цветах: серый и голубой.