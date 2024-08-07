Данный смартфон будет китайским вариантом модели Motorola Edge 50 Neo.

Недавно появились слухи о предстоящем выпуске нового компактного смартфона от Motorola — Edge 50 Neo. Однако, недавно появилась информация о том, что китайская версия этого устройства, которое может получить название Motorola S50, также находится в разработке и уже получила сертификацию TENA в Китае.

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Согласно сертификации, Motorola S50 Neo будет оснащён 6,36-дюймовым OLED FHD+ дисплеем с разрешением 1200 x 2670 пикселей и поддержкой 10-битных цветов, что обеспечит яркую и насыщенную картинку. Устройство будет работать на восьмиядерном чипе с частотой 2,5 ГГц, который по своим характеристикам похож на Dimensity 7300. В целях безопасности смартфон будет оснащён сканером отпечатков пальцев, располагающимся на дисплее. Кроме того, он обладает аккумулятором ёмкостью 4310 мА*ч.

Что касается системы камер, то фронтальная камера будет оснащена 32-мегапиксельным сенсором, который позволит пользователям делать высококачественные селфи. Конструкция задней камеры будет включать 50-мегапиксельный основной сенсор, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Motorola S50 Neo будет доступен в нескольких вариантах ОЗУ: 8 ГБ, 10 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ, а также на выбор из 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ хранилища. Однако не все эти варианты могут быть доступны на момент запуска. Устройство будет работать на базе Android 14 и иметь размеры 154,1 x 71,2 x 8,1 мм и вес 172 грамма, что делает его компактным и удобным в использовании. Кроме того, Motorola S50 Neo получит степень защиты от пыли и воды IP68.