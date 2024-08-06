Данный смартфон, скорее всего, получит название Vivo X200 Mini и будет сочетать в себе мощное аппаратное обеспечение.

Смартфоны в последнее десятилетие действительно увеличились в размерах, но их развитие на данный момент, похоже, достигло границ. В то же время концепция компактных смартфонов продолжает развиваться. Ранее эталоном «мини»-смартфонов был смартфон высотой около 130 мм, такой как iPhone 13 mini. Однако в последние годы компании отказались от выпуска компактных смартфонов, оставив Galaxy S24, iPhone 15 и Xiaomi 14 в качестве самых маленьких смартфонов для массового рынка.

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В этом году Vivo может разработать свой аналог компактного смартфона, который может быть представлен вместе с более крупными моделями X200 и X200 Pro. Предполагаемое устройство получит название Vivo X200 Mini. По данным инсайдера Digital Chat Station, данный смартфон будет иметь дисплей примерно 6,3 дюйма с разрешением 1,5K (1440p). Устройство также будет оснащено кремниево-углеродной батареей ёмкостью превышающую 5500 мА*ч. Также он получит чипсет MediaTek Dimensity 9400, а также процессором обработки сигналов изображения (ISP) от Vivo и 70-милиметровой 3-кратной перископической телефотокамерой. Однако пока неизвестно, представит ли Vivo свой первый «мини» смартфон вместе с другими моделями и будет ли он доступен за пределами Китая.



