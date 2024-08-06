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СтарыйДед
Процессор Intel Core Ultra 5 228V дебютировал в Geekbench в составе ноутбука MSI Prestige 13 AI+ EVO
Он практически наравне работает с другими моделями Lunar Lake и оснащён 32 ГБ оперативной памяти.

В преддверии запуска процессоров нового поколения Intel Core Ultra, известных как Lunar Lake, была предоставлена возможность изучить производительность каждого SKU на разных уровнях. Как и ожидалось, топовый Core Ultra 9 288V лидирует в тестах, за ним следует Core Ultra 7 268V. Однако ситуация становится более интересной на более низкой производительности, например, с Core Ultra 5 236V. Недавний листинг Core Ultra 5 226V в Geekbench даёт лучшее представление о том, как будет работать чип бюджетного уровня перед его запуском в сентябре.

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Core Ultra 5 226V показал впечатляющие результаты в тестах Geekbench, набрав 2585 и 10053 балла в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Результаты тестирования близки к результатам Core Ultra 9 288V и Core Ultra 7 268V. А анализ частоты графика Geekbench подтверждает отсутствие троттлинга, что означает, что процессор может легко поддерживать свою предполагаемую тактовую частоту 4,5 ГГц. Это свидетельствует о стабильной производительности и эффективности, которые могут предложить новые процессоры Lunar Lake.

Процессор Core Ultra 5 226V будет использоваться в скором анонсированном варианте MSI Prestige 13 AI Evo. Как и другие SKU Lunar Lake, он оснащён 8-ядерным процессором с 4 ядрами Lion Cove и 4 ядрами Skymont. Поскольку Lunar Lake поставляется сразу со встроенной памятью, OEM-производителям придётся предлагать свои устройства с "xx6" и "xx8" сразу с определёнными конфигурациями оперативной памяти. Хотя это может показаться запутанным, но недавний листинг ноутбука Acer на базе процессора Core Ultra 5 226V показал, что есть определённая последовательная схема. Например, SKU, заканчивающиеся на «8», такие как Core Ultra 5 228V, поставляются с 32 ГБ памяти, а те, которые заканчиваются на «6», поставляются 16 ГБ.

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