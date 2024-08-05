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СтарыйДед
Выпущен бюджетный смартфон Infinix Note 40X с процессором Dimensity 6300 и ИИ-функциями
Компания предлагает хороший набор характеристик, включая процессор MediaTek среднего уровня, тройную камеру и функции ИИ.

Infinix, бренд, известный своими доступными смартфонами, недавно представил Note 40X 5G. Данное устройство позиционируется, как разработанное для пользователей с ограниченным бюджетом, которые хотят получить доступ к сетям 5G без больших затрат. Этот телефон предлагает впечатляющий набор функций, включая процессор MediaTek, тройную камеру и функцию искусственного интеллекта (ИИ), что делает его привлекательным в его ценовом сегменте.

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У данного смартфона под корпусом находится процессор MediaTek Dimensity 6300, который обеспечивает надёжную производительность и энергоэффективность. Устройство работает под управлением Android 14 с фирменной оболочкой Infinix XOS 14. Варианты памяти включают 8 и 12 ГБ ОЗУ LPDDR4x и только 256 ГБ встроенной памяти USF 2.2, которую можно увеличить до 1 ТБ при помощи microSD. Дизайн Note 40X 5G в свою очередь соответствует современным тенденциям, с дисплеем с селфи-камерой под экраном и плоскими краями. 6,78-дюймовая IPS LCD-панель имеет разрешение Full HD+ и частоту обновления 120 Гц, обеспечивая плавность и чёткость изображения. Однако пиковая яркость ограничена 500 нит, чего может быть недостаточно для использования при ярком солнечном свете.

 Система задней камеры Note 40X 5G включает 108-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельную камеру глубины. Фронтальная камера имеет 8-мегапиксельный датчик и собственную светодиодную вспышку. Устройство предлагает множество функций ИИ, включая AI Camera для улучшения качества, AI Sky Shop для изменения фотографий и генератора обоев AI. Кроме того, есть AI App Boost, который помогает повысить производительность приложений.

Note 40X 5G оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой 18 Вт. Варианты подключения включают поддержку двух SIM-карт, совместимость с 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.2 и GPS. Пользователи также получат разъëм для наушников 3,5 мм и задний сканер отпечатков пальцев для безопасности. Infinix также представила функцию Dynamic Bar, напоминающую Dynamic Island на iPhone. Динамическая панель предлагает интерактивные уведомления, добавляя удобства и функциональность устройству. Кроме того, Note 40X 5G оснащён двумя стереодинамиками с поддержкой звука DTS, обеспечивающими качественный звук для развлечений. Базовая версия Note 40X 5G с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти стоит 180 долларов США, что делает её доступной для пользователей с ограниченным бюджетом. Также доступен вариант с 12 ГБ ОЗУ за 190 долларов США. Оба варианта будут доступны для покупок с 9 августа. 

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