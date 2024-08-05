Кроме того, стало известно о характеристиках камер и ёмкости аккумулятора смартфонов данной серии.

Компания iQOO готовится представить новую серию устройств среднего класса — Z9s и Z9s Pro. Официальный анонс запланирован на 21 августа, и хотя полные характеристики ещё официально не раскрыты, инсайдеры уже выделили некоторые ключевые особенности этих устройств.

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Серия Z9s позиционируется iQOO как идеальный выбор для молодых людей, ведущих активный образ жизни. Будь то студенты колледжей, объединяющие учебу с отдыхом, или молодые специалисты, нуждающиеся в быстром подключении и дополнительных развлечениях. Z9s Pro будет работать на базе мощного чипсета Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, в то время как Z9s получит MediaTek Dimensity 7300. Оба устройства будут оснащены 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения (OIS), записью видео 4K и режимом Super Night Mode, для съëмки при слабом освещении. Кроме того, они будут обладать функциями искусственного интеллекта, такими как AI Erase и AI Photo Enhance, помогающие улучшить качество фотографий. Z9s Pro также будет оснащён сверхширокоугольным объективом 8 МП.

Оба смартфона могут быть оснащены дисплеем размером 7,49 мм и использовать изогнутую 3D-панель AMOLED. Однако Z9s Pro имеет преимущество в пиковой яркости — 4500 нит против 1800 нит у Z9s. Это обеспечивает улучшенную видимость на улице и более комфортный просмотр контента в яркую солнечную погоду. Что касается времени автономной работы, то Z9s Pro будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч. Хотя информация о ёмкости аккумулятора Z9s ещё не разглашается, можно ожидать, что iQOO также позаботится о достойном времени автономной работы для этого устройства.