При этом разрыв в доле рынка смартфонов между Samsung и Apple увеличится с 0,9 процентных пункта в прошлом году до 1,6 процентных пункта в этом году.

Мировой рынок смартфонов готовится к долгожданному восстановлению в 2024 году, впервые за три года продемонстрировав рост после пандемии COVID-19. Согласно отчёту Института планирования и оценки информационных и коммуникационных технологий (IITP), эксперты установили, что поставки смартфонов составили 1,195 миллиарда единиц, что на 3,8% больше, чем в прошлом году.

Восстановление рынка обусловлено несколькими факторами, включая растущие рынки, рост популярности смартфонов с поддержкой 5G и инновации в области искусственного интеллекта (ИИ) на устройствах. Наибольший рост наблюдался в первом квартале, когда был выпущен первый смартфон с искусственным интеллектом - серия Galaxy S24 от Samsung Electronics, что привело к увеличению поставок на 9,7%. Однако далее следует, что рост замедлится до 3,9% во втором квартале, 1,5% в третьем и 0,7% в четвёртом квартале.

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Samsung Electronics, лидирующая на рынке, вероятно, сохранит свое положение в этом году, захватив 19,0% доли рынка смартфонов. Компания планирует поставить 227,2 миллиона устройств, что на 0,2% больше, чем в прошлом году. Этот успех во многом связан с выпуском смартфонов с искусственным интеллектом, которые помогли Samsung укрепить свои позиции на рынке. В то же время, по мнению экспертов, Apple сталкивается с некоторыми трудностями, поскольку прогнозируется снижение продаж на рынках Северной Америки и Африки. Ожидается, что компания поставит 208 миллионов устройств, что на 3,9% меньше, чем в прошлом году, с долей рынка всего 17,4%. В результате разрыв в доле рынка смартфонов между Samsung и Apple увеличивается с 0,9 процентных пунктов в прошлом году до 1,6 процентных пунктов в этом году.

Среди китайских компаний Xiaomi, ориентированная на развивающиеся рынки, вероятно, занимает 13,4% доли рынка, Transsion - 8,8% и Vivo - 7,2%. Конкуренция на рынке смартфонов усиливается, поскольку Huawei, занимающая 8-е место на рынке услуг, возвращается на рынок смартфонов 5G, оснащённых полупроводниками собственного производства. Ожидается, что поставки Huawei вырастут на 65,8%, что позволит компании быстро догнать конкурентов.