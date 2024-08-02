В связи с большими размерами данного аккумулятора, Vivo может использовать стекловолоконный материал для корпуса устройства.

Октябрь обещает быть насыщенным для поклонников мобильных технологий, поскольку Vivo представит свою новую флагманскую серию смартфонов X200. Согласно слухам, серия X200 станет первой, которая будет серийно выпускаться на базе новейшего чипсета MediaTek Dimensity 9400. Однако наиболее интересные подробности касаются модели X200 Pro, которая, как ожидается, оснащена впечатляющими характеристиками.

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Надёжный информатор Digital Chat Station (DCS) поделился подробностями об аккумуляторе X200 Pro, который, по его словам, будет иметь ёмкость более 6000 мА*ч. Такой большой аккумулятор может вызвать проблемы, связанные с весом и толщиной устройства. Однако Vivo, вероятно, применит инновационный подход, используя стекловолоконный материал для корпуса, аналогичный тому, который использовался недавно в выпущенной серии X Fold 3. Это решение позволит решить данную проблему и обеспечить комфортное использование смартфона. X200 Pro также может получить дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Экран, вероятно, будет иметь микроизогнутый дизайн со всех четырех сторон. Кроме того, данный смартфон будет оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев для дополнительной безопасности.

Что касается камеры, то в X200 Pro, по слухам, будет встроен изготовленный на заказ 22-нм основной датчик Sony на 50 мегапикселей с большим размером 1/1,28 дюйма и увеличенной диафрагмой f/1,57. Этот основной датчик, скорее всего, будет работать в паре с 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 200-мегапиксельной перископической телефотокамерой, обеспечивающей 3-кратный оптический зум.