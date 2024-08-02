Смартфон выполнен с упором на качество дисплея, производительность и долговечность.

Honor, известный бренд смартфонов, представил свой новейший смартфон среднего класса — X60i. Это устройство сочетает в себе впечатляющие функции и доступную цену, что делает его привлекательным выбором для многих потребителей. Главной особенностью X60i является его 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Такой дисплей обеспечивает плавность действий, чёткое изображение и яркие цвета.

реклама

X60i работает на процессоре MediaTek Dimensity 6080, который обеспечивает баланс между производительностью и эффективностью. Этот процессор обеспечивает достаточную мощность для выполнения повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц, использование социальных сетей и запуск приложений, а также для более ресурсоëмких задач, таких как игры и редактирование видео. Кроме того, смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч, но номинальное значение — 4900 мА*ч. Также X60i поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт. При этом у данной модели имеется режим суперэнергосбережения, позволяющая использовать смартфон с зарядом менее 2%.

Данный смартфон доступен в четырёх цветовых вариантах и обладает 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти. При этом существует возможность расширения ОЗУ до 20 ГБ. Что касается системы камер, то X60i также обладает двойной системой задней камеры, состоящей из основного датчика 50 МП и датчика глубины 2 МП. Такое сочетание позволяет делать высококачественные фотографии с отличной детализацией и глубиной резкости. Кроме того, смартфон имеет защиту от воды и пыли IP64. Цены на X60i начинаются от 1399 юаней (около 16 500 рублей) за базовую модель и доходят до 1799 юаней (около 21 300 рублей), что делает данную модель доступной для многих потребителей.