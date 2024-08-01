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СтарыйДед
Официально представлен POCO M6 Plus 5G с процессором Snapdragon 4 Gen 2 и 108-мегапиксельной камерой
Он обладает улучшенными характеристиками по сравнению с M6 Pro 5G, но имеет похожий дизайн.

POCO, суббренд Xiaomi, продолжает расширение своей популярной серии M6, анонсировав новый смартфон POCO M6 Plus 5G. Это устройство приходит на смену M6 Pro 5G с улучшенными характеристиками и функциональностью, сохраняя при этом дизайн знакомой серии.

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POCO M6 Plus 5G работает на базе процессора Snapdragon 4 Gen 2 Accelerated Edition, который обеспечивает высочайшую производительность и энергоэффективность. Смартфон доступен с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор имеет ёмкость в 5030 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Устройство работает под управлением HyperOS на базе Android 14.

Одной из главных особенностей POCO M6 Plus 5G является его 6,79-дюймовый ЖК-дисплей FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Дисплей защищён стеклом Gorilla Glass, что обеспечивает защиту от повреждений и царапин. Смартфон имеет двухцветную панель, где верхняя часть имеет более тёмный оттенок, а остальная часть панели — более светлый оттенок. Боковой сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания, обеспечивая удобный и безопасный доступ к устройству. Кроме того, POCO M6 Plus 5G имеет сертификат IP53 по защите от пыли и воды.

Система камер POCO M6 Plus 5G включает в себя двойную заднюю камеру, состоящую из 108-мегапиксельного основного датчика и 2-мегапиксельного датчика глубины. Основной датчик имеет 3-кратный зум и диафрагму f/1,75, что позволяет делать высококачественные фотографии с высокой детализацией. Но небольшим минусом является фронтальная камера всего на 13 мегапикселей. Но при этом камера оснащена HDR-фильтрами, автоматическим ночным режимом и множеством других функций, которые помогают пользователям делать потрясающие фотографии в любых условиях.

POCO M6 Plus 5G будет доступен для покупки с 5 августа по цене $155 за стандартный вариант 6 ГБ + 128 ГБ и $180 за вариант 8 ГБ + 128 ГБ. Смартфон выйдет в трёх цветах: Misty Lavender, Ice Silver и Graphite Black.

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