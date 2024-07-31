Xiaomi 15 Pro будет иметь толщину 8,5 мм и вес около 220 граммов.

Xiaomi, один из ведущих производителей смартфонов, готовится к запуску новой своей флагманской серии Xiaomi 15 в Китае. Согласно последним данным, Xiaomi 15 и 15 Pro будут оснащены новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 и дебютируют уже в октябре этого года.

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Инсайдер Digital Chat Station недавно раскрыл некоторые детали Xiaomi 15 Pro, включая примерную ёмкость батареи. Согласно новому сообщению, Xiaomi 15 Pro будет иметь толщину 8,5 мм и вес около 220 граммов, что немного легче, чем его предшественник Xiaomi 14 Pro, в свою очередь, имеет такую же толщину, но весит 223 грамма. Однако, несмотря на сохранение той же толщины, Xiaomi 15 Pro, как следует из полученных данных, будет иметь гораздо большую батарею. Xiaomi 14 Pro был оснащён аккумулятором ёмкостью 4880 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. А Xiaomi 15 Pro сможет значительно повысить производительность аккумулятора с помощью высокоплотного кремниево-углеродного отрицательного электрода, получив ёмкость в 6000 мА*ч. Кроме того, в отчётах предполагается, что он будет поддерживать проводную зарядку 90 Вт и, вероятно, беспроводную зарядку 50 Вт.

Что касается системы камер Xiaomi 15 Pro, то она может включать в себя 50-мегапиксельную основную камеру OmniVision OV50K с переменной диафрагмой f/1,4-f/2,5, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельную перископическую телефотокамеру Sony IMX8 с 5-кратным оптическим зумом.