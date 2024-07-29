Существует мнение, что данный чипсет это Dimensity 7350.

Redmi, суббренд Xiaomi, активно работает над новой серией смартфонов Note 14 для китайского рынка. Ожидается, что эта компания представит линейку в августе или сентябре этого года. Недавно известный инсайдер Digital Chat Station (DCS) поделился информацией о дизайне и характеристиках Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro+ на Weibo.

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Ранее DCS сообщил, что Redmi Note 14 Pro будет оснащен предстоящим чипсетом Snapdragon 7s Gen 3. Теперь же, в новом посте на Weibo, инсайдер намекнул на то, что Redmi Note 14 Pro+ может получить чип Dimensity. Хотя DCS не назвал точную модель процессора, но учитывая раскрытые подробности, можно предположить, что речь идёт о топовой модели серии — Redmi Note 14 Pro+.

Согласно утечке, Redmi Note 14 Pro+ может похвастать изогнутой OLED-панелью с разрешением 1,5K. На задней панели устройства будет расположен эллиптический модуль камеры с 50-мегапиксельной основной камерой. Это отличается от ранее опубликованной схемы дизайна Note 14 Pro, которая показала квадратный модуль камеры. Redmi Note 14 Pro+ будет оснащён пластиковой рамкой и оптическим сканером отпечатков пальцев на экране для обеспечения безопасности.

Как говорилось ранее, под корпусом устройства будет установлен чипсет Dimensity. Если говорить о нём подробнее, то известно, что он создан с использованием 4-нм процесса TSMC второго поколения. Основная частота процессора составляет 3 ГГц, что обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. В разделе комментариев DCS сам предположил, что это может быть чипсет Dimensity 7350.