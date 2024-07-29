Эта технология, была использована Apple «Tandem OLED» в их последнем iPad, которая обеспечивает улучшенную яркость и производительность HDR.

Информация о грядущей серии Xiaomi 15 продолжает появляться в сети, и новая утечка данных о топовой модели Xiaomi 15 Ultra раскрывает ключевые характеристики. Согласно слухам, стандартные и Pro-модели Xiaomi 15 будут выпущены вскоре после дебюта Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, став первыми устройствами с этой новой SoC. Однако версия «Ультра», как утверждает компания, появится только в первом квартале 2025 года.

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Инсайдер Smart Pikachu сообщает, что Xiaomi 15 Ultra будет оснащён двухслойным OLED-дисплеем 2K, по технологии, недавно названной Apple «Tandem OLED» в их последнем iPad. Эта инновация обеспечивает улучшенную яркость и производительность HDR по сравнению с однослойными OLED-панелями. Хотя Apple популяризировала этот термин, Honor дебютировала с ним ранее, выпустив Magic 6 Ultimate. Теперь Xiaomi, похоже, готова сделать шаг в направлении многослойных OLED-дисплеев.

Xiaomi 15 Ultra, скорее всего, будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4, как и другие версии данной серии. Утечка также намекает на впечатляющие 24 ГБ оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью более 6000 мА*ч. Однако это может привести к увеличению веса и размера устройства. Текущий флагман Xiaomi, 14 лет Ultra, уже и так довольно увесистый — его толщина составляет 9,2 мм, а вес — 229,5 граммов. Если полученная информация окажется правдой, Xiaomi 15 Ultra может стать ещё более массивным телефоном.

Стоит отметить, что это всего лишь слух, и окончательный дизайн Xiaomi может отличаться. Тем не менее, он даёт представление о направлении, которое компания может выбрать для своего будущего флагмана. Ранее сообщалось, что Xiaomi планирует выпустить как обычную модель, так и Xiaomi 15 Ultra по всему миру, в то время как Xiaomi 14 Pro может остаться эксклюзивом для китайского рынка.