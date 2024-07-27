Одной из особенных функцией программного обеспечения данного смартфона является функция «NIO Link Car Broadcast».

В прошлом году компания Nio дебютировала на рынке смартфонов, а теперь официально представила второе поколение своего флагманского устройства — Nio Phone 2. Эта модель продолжает традицию Nio в интеграции устройства с электромобилями, впечатляющих аппаратных характеристиках и инновационном программном обеспечении.

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Одной из основных особенностей Nio Phone 2 является его кастомизированная версия Android, которая, по заявлению Nio, не содержит предустановленных коммерческих приложений и системной рекламы. Кроме того, устройство оснащено набором функций искусственного интеллекта «NOMI GPT», который включает в себя саморазработанное мультимодальное восприятие Nio, когнитивный центр, эмоциональный движок и многоэкспертного агента. Эти функции обеспечивают доступ к большой энциклопедии моделей и функциям, касательно автомобиля, таким как вопросы и ответы и генерация различных сцен. Но самым интересным новшеством является «NIO Link Car Broadcast». Она позволяет напрямую получать доступ к системе камеры своего автомобиля для потоковой передачи в режиме реального времени или даже демонстрировать свое поле зрения во время видеозвонков WeChat, хотя данная функция требует управление с пассажирского сиденья.

Что же касается технических характеристик, то Nio Phone 2 работает на новейшем чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и оснащён системой охлаждения "Gun Yu" для управления температурой во время выполнения сложных задач. По данным компании, температура поверхности телефона составляет 40°C при запуске «Honor of Kings» при 119 кадров в секунду и 47,6°C при воспроизведении «Honkai Impact 3» на 59,5 кадров в секунду. Устройство оснащено большим 6,82-дюймовым QHD+ дисплеем с пиковой яркостью 2600 нит. Экран представляет собой изогнутую панель от Samsung, которая поддерживает переменную частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц и высокочастотное затемнение 1440 Гц для более плавного изображения.

Система камер включает в себя основной датчик LYT-T808 (IMX888) 48 МП, сверхширокоугольный объектив LYT-600 (IMX882) 48 МП и перископический телеобъектив IMX890 50 МП. Питается устройство от аккумулятора ёмкостью 5020 мА*ч и поддерживает проводную зарядку на 80 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. Nio Phone 2 доступен в трёх вариантах: стандартная модель с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти стоит 6499 юаней (около 76 300 рублей), вариант с 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти стоит 6899 юаней (около 81 000 рублей), а топовая версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти стоит 7499 юаней (около 88 000 рублей). Предварительные заказы уже открыты, а официальные продажи начнутся в Китае 10 августа.