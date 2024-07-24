Пользователи смогут настраивать собственные жесты в будущем, чтобы добиться различных интерактивных ответов.

Мир технологий стремительно движется вперед, и Apple, как всегда, находится в авангарде инноваций. Недавно Бюро по товарным знакам и патентам США (USPTO) опубликовало патентную заявку от Apple, которая обещает революцию в управлении устройствами, крепящимися на голове, такими как гарнитуры и умные очки. Основная идея заключается в создании персональных жестов для активации различных функций на устройствах, крепящихся на голове.

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Идея управления жестами не нова. Однако существующие системы имеют свои ограничения. Например, предустановленные жесты могут быть неудобными или не подходить для всех пользователей. Некоторые люди могут иметь физические ограничения, мешающие им выполнять определенные движения. Чтобы решить эту проблему, Apple разработала инструмент под названием "Gesture Association Tool". Он позволяет пользователям персонализировать свои жесты, создавая уникальные комбинации движений для выполнения различных действий.

Пользователь выбирает функции, для которых он хочет создать жесты (например, переключение между приложениями, увеличение/уменьшение масштаба, регулировка громкости). Система предлагает список доступных жестов, которые не были назначены ранее. Пользователь выбирает желаемый жест из предложенных вариантов. Пользователь совершает выбранный жест перед датчиками устройства, которые записывают движение. Эти данные анализируются процессором, который связывает жест с выбранной функцией. После завершения настройки пользователь может использовать свой персонализированный жест для активации соответствующей функции на своем устройстве.

Система использует комбинацию датчиков, процессоров и постоянной памяти: датчики изображения захватывают движения рук и передают данные на процессор, процессор анализирует данные, извлекая ключевые признаки и связывая их с выбранной функцией, а постоянная память хранит информацию о сопоставлении жестов и функций. Хотя патент в первую очередь посвящен устройствам, крепящимся на голове, концепция Gesture Association Tool может быть применена в самых различных областях: умные часы, игровые контроллеры и интерфейсы для людей с ограниченными возможностями.