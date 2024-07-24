Предполагается, что это смартфон серии iQOO Z9s.

Уже известно, что предстоящий релиз серии смартфонов iQOO Z9s должен состояться в августе. Хотя iQOO до сих пор не раскрыл никаких конкретных деталей устройства, но появившаяся информация от инсайдеров и появление на платформе сравнительной оценки дают представление о том, чего стоит ожидать. Кроме того, недавно опубликованный постер представляет белый вариант устройства.

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Одно из таких устройств, Vivo с номером модели I2035, недавно появилось в базе данных Geekbench. Считается, что это один из последующих телефонов серии iQOO Z9s, поскольку он также был замечен в базе данных Camera FV5 и Бюро индийских стандартов (BIS). Согласно списку Geekbench, устройство оснащено чипсетом Qualcomm с графическим процессором Adreno 720, что указывает на то, что оно может работать на Snapdragon 7 Gen 3. Это та же платформа, что и в iQOO Z9, выпущенная в Китае в начале этого года.

Интересно, что iQOO Z9, выпущенный на других рынках, оснащён Dimensity 7200, что отличает его от обнаруженной версии. Это наводит на мысль, что устройство I2035 может быть аналогом iQOO Z9 (китайский вариант). Список Geekbench также показывает, что устройство имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 14. В одноядерном и многоядерном тестах устройство набрало 1137 и 3044 балла соответственно, что свидетельствует о его хорошей производительности.

Китайский вариант iQOO Z9 имеет 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц. Он также оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Модуль камер устройства включает в себя 16-мегапиксельную фронтальную камеру и 50-мегапиксельную основную вместе с 2-мегапиксельным датчиком на задней панели.