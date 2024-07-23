Судя по имеющимся данным, у него могут быть функции, похожие на Galaxy M15.

Samsung, южнокорейский технологический гигант, как сообщается, работает над новым дополнением к своей серии Galaxy Wide: Galaxy Wide 7. Этот предстоящий смартфон был замечен в списке сертификации Google Play Console, что намекает на его скорый выпуск. При этом устройство обладает характеристиками, аналогичными другой существующей модели Galaxy.

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Galaxy Wide 7, идентифицированный по номеру модели SM-M156S, работает на чипсете MediaTek MT6835V/ZA, также известном как Dimensity 6100+. Этот процессор имеет два высокопроизводительных ядра с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть энергоэффективных ядер с тактовой частотой 2 ГГц в паре с графическим процессором Mali G57. Устройство будет работать на Android 14 из коробки, дополненной One UI от Samsung.

Ожидается, что Galaxy Wide 7 будет доступен в трёх конфигурациях оперативной памяти: 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ. Дисплей устройства может похвастаться разрешением 1080 x 2340 пикселей или FHD+ с плотностью пикселей 450 пикселей на дюйм. Хотя подробная информация о батарее, камере и дате выпуска в настоящее время недоступна, спецификации предполагают, что Galaxy Wide 7 может иметь схожие функции с Galaxy M15. Galaxy M15 был выпущен в марте 2024 года, также оснащенный Dimensity 6100+ SoC. Это сходство намекает на потенциальные возможности Galaxy Wide 7.