Также он получит плоскую OLED-панель с разрешением 2K от ВОЕ.

iQOO готовится к запуску нового флагманского телефона iQOO 13, который, по слухам, появится без версии Pro. Недавняя информация от надёжного инсайдера Digital Chat Station на Weibo раскрыла некоторые подробности о дизайне и основных характеристиках iQOO 13.

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iQOO 13 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4. Аккумулятор будет иметь ёмкость, начинающуюся с цифры 6, что может означать, что он будет оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч или больше. Кроме того, известно, что устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Также iQOO 13 будет оснащён плоской OLED-панелью с технологией 2K от BOE. Экран будет полностью изменён, что может означать полное обновление общего дизайна и формы экрана. Однако, пока неизвестно, будут ли какие-либо изменения в размере экрана, поскольку предыдущая модель представляла собой 6,78-дюймовый плоский OLED-экран.

При этом дизайн камеры остаётся неизменным, включая 50-мегапиксельную тройную камеру с 3-кратной перископической телефотокамерой. iQOO 13 также будет иметь металлическую рамку и стеклянную заднюю панель. Ожидается, что он будет иметь степень защиты от пыли и воды IP68 или IP69.

Предполагается, что устройство будет анонсировано в этом году в Китае, но точная дата пока неизвестна.