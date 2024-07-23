В списке Geekbench Vivo V40 Pro указаны чипсет MediaTek MT6985 и графический процессор Mali G715 Immortalis MC11.

В последние месяцы Vivo расширила свой модельный ряд на европейском рынке, выпустив Vivo V40, Vivo V40 SE 5G и Vivo V40 Lite 5G. Однако версия Vivo V40 Pro пока так и не вышла. Несмотря на это, есть веские основания полагать, что его запуск скоро состоится, благодаря недавним сертификациям от регулирующих органов Таиланда NBTC и Индии BIS. Устройство с номером модели V2347 появилось в базах данных Geekbench и Bluetooth SIG, что намекает на его официальную презентацию в ближайшем будущем, вероятно, в августе.

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Листинг Geekbench предполагает, что Vivo проводит внутреннее тестирование устройства перед его официальным анонсом. Сертификация Bluetooth также подтверждает информацию о том, что телефон будет официально представлен в течение месяца. В листинге Geekbench для Vivo V40 Pro указан чипсет MediaTek MT6985 и графический процессор Mali G715 Immortalis MC11. Эти данные предполагают, что устройство может быть оснащено Dimensity 9200 Plus, который может быть переименованной или улучшенной версией Vivo S19 Pro, анонсированного в Китае в мае 2024 года. Кроме того, в листинге указано, что Vivo V40 Pro будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и Android 14. В одноядерных и многоядерных тестах устройство набрало 1811 и 5229 баллов соответственно.

Учитывая, что V40 Pro, скорее всего, основан на S19 Pro, он может иметь рейтинг IP68, 6,78-дюймовую изогнутую панель AMOLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Устройство может поставляться со встроенной памятью объëмом до 512 ГБ и аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Ожидается, что Vivo V40 Pro будет иметь 50-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой автофокуса. Задняя камера может состоять из 50-мегапиксельного основного датчика с OIS, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 50-мегапиксельного телеобъектива с 2-кратным оптическим зумом.