Ранее предполагалось, что 15 Pro получит большую кремниевую батарею ёмкостью 5400 мАч , которая поддерживает быструю зарядку 120 Вт и беспроводную зарядку.

Xiaomi готовится к официальному релизу своих новых флагманских смартфонов, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, в октябре этого года. Эти устройства привлекают внимание своими инновационными технологиями, которые должны изменить класс будущих смартфонов. Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro появятся первыми в мире смартфонами, оснащёнными новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm. Это означает, что они обладают уникальной производительностью и энергоэффективностью, что позволяет пользователям наслаждаться более длительной автономной работой и более быстрыми операциями.

реклама

Согласно последнему посту от известного инсайдера, Xiaomi тестирует Xiaomi 15 Pro с массивной батареей ёмкостью 6000 мА*ч, которая поддерживает зарядку 90 Вт. Данная информация противоречит слухам, которые утверждали, что 15 Pro будет иметь кремниевую батарею ёмкостью 5400 мА*ч с быстрой зарядкой 120 Вт и беспроводной зарядкой. Это означает, что Xiaomi продолжает работать над оптимизацией батареи для достижения идеального баланса между ёмкостью, производительностью и стоимостью.

По другим данным утверждается, что задняя камера Xiaomi 15 Pro будет иметь три 50-мегапиксельные камеры. Ожидается, что основным датчиком будет OmniVision OV50K с переменной диафрагмой f/1.4-f/2.5. Перископическая телефотокамера серии Sony IMX8, как ожидается, будет поддерживать до 5-кратный оптический зум. Кроме того, Xiaomi 15 Pro будет иметь 6,73-дюймовую OLED-панель с микроизгибами со всех четырех сторон. Она будет поддерживать разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц. В целях безопасности он может быть оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев на экране. Также обратите внимание, что он будет иметь пыле- и влагозащиту классом IP69.