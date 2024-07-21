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СтарыйДед
iPhone SE 4 с дисплеем диагональю 6,06 дюйма появится во втором квартале 2025 года
Одним из главных изменением является наличие порта USB-C.

Бюджетная линейка iPhone SE от Apple всегда привлекала внимание своей уникальной концепцией: мощные внутренние качества в знакомом, но немного консервативном дизайне. При этом слухи о предстоящем iPhone SE 4 противоречат друг другу, особенно в отношении его дизайна и внешнего вида камеры. Ранее на этой неделе появилась информация, что телефон может получить дизайн iPhone 16 и двойную основную камеру, что противоречит CAD-рендерам, указывающим на одну заднюю камеру.

Новое сообщение от источника Ice Universe, утверждает о наличии одной камеры и проливает свет на предполагаемые характеристики iPhone SE 4. Согласно этой информации, устройство будет оснащено объективом на 48 мегапикселей. Это усовершенствование по сравнению с традиционными моделями SE. Дисплей iPhone SE 4, как ожидается, будет иметь диагональ 6,06 дюйма, что значительно больше, чем 4,7-дюймовый экран SE 3. Однако частота обновления может остаться на уровне 60 Гц, что может показаться устаревшим, поскольку даже телефоны Android среднего класса имеют более плавные дисплеи с частотой 90 или 120 Гц.

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Устройство, вероятно, будет работать на новейшем чипе Apple A18 Bionic, обеспечивающем высокую производительность и энергоэффективность. Утечка также указывает на наличие 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5, что является лучшим показателем по сравнению со всеми моделями SE. Модем может быть получен либо от Apple, либо от Qualcomm, что может влиять на скорость передачи данных и поддержку сетей.

Также были раскрыты некоторые детали конструкции, включая алюминиевую боковую рамку. Кроме того, телефон отказывается от знакомой кнопки «Домой» и толстых рамок старых моделей SE. Вместо этого у него будет продвинутый дизайн, более близкий к нынешней линейке iPhone, включая Face ID, который заменяет Touch ID у своих предшественников. Наконец, предполагается наличие порта USB-C, что является долгожданным изменением, исключая разъëм Lightning. Это позволяет пользователю использовать более универсальные кабели и аксессуары. 

По цене iPhone SE 4, как ожидается, будет стоить от 499 до 549 долларов, что делает его доступным для тех, кто хочет получить iPhone без необходимости платить за флагманские модели. Ходят слухи, что запуск может состояться где-то между мартом и маем 2025 года. 

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