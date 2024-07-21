Tianji 8400 набирает от 1,7 до 1,8 миллиона баллов AnTuTu, а Snapdragon 8s Gen 3 наберёт около 1,7 миллиона.

Предстоящий чип MediaTek Tianji 8400 продемонстрировал впечатляющую производительность в недавних тестах. Согласно сообщению авторитетного технического инсайдера Digital Chat Station в одной социальной сети, Tianji 8400 набрал от 1,7 до 1,8 миллиона баллов в AnTuTu. Этот результат не только превосходит его прямого конкурента, Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm (ожидается, что он наберёт около 1,7 миллиона баллов), но и бросает вызов высокопроизводительным процессорам.

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Исключительная производительность Tianji 8400 заслуживает особого внимания, поскольку это чип среднего класса, предлагающий экономически эффективное решение для производителей смартфонов.

Ориентируясь на устройства стоимостью ниже 1500 юаней (примерно 18 000 рублей), Tianji 8400 представляет собой надёжную и мощную альтернативу более дорогим флагманским моделям. Такое стратегическое позиционирование позволяет MediaTek обслуживать более широкий круг потребителей, обеспечивая при этом производительность высшего уровня.

Утечка также проливает свет на будущую линейку смартфонов Redmi. Digital Chat Station ранее сообщал, что Redmi работает над устройствами на базе Tianji 9300+, Tianji 8400, Snapdragon 8 Gen 3 и даже следующего поколения Snapdragon 8 Gen 4. Интересно, что все телефоны Redmi, как ожидается, будут иметь несколько ключевых особенностей, включая металлическую среднюю рамку в паре со стеклянным корпусом, дисплеи высокого разрешения (1,5K или 2K), поддержку быстрой зарядки 100 Вт и аккумуляторы большой ёмкости. Одним из таких устройств потенциально может являться Redmi K70 Supreme Edition.

Впечатляющая производительность и конкурентоспособная цена Tianji 8400 делают его привлекательным вариантом для производителей смартфонов, стремящихся создать производительные и экономичные устройства.