Всё планшеты линейки Tab S10 будут обладать чипами MediaTek 9300+.

Слухи о том, что Samsung может использовать в некоторых моделях Galaxy Tab S10 процессоры MediaTek, появились всего несколько дней назад. Однако теперь, согласно надёжному инсайдеру Ice Universe, компания делает более решительный шаг: все будущие высококлассные планшеты линейки Tab S10 будут обладать процессором MediaTek 9300+. Данное изменение очень крупное для Samsung, поскольку первоначально было установлено, что только одна модель из будущей линейки может использовать чип от MediaTek.

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Решение Samsung, если оно будет принято, скорее всего, обусловлено несколькими факторами. Одним из главных может стать рост стоимости высокопроизводительных процессоров Qualcomm в последние годы. Переход на MediaTek может стать стратегической мерой экономии для Samsung, позволяющей установить более конкурентоспособные цены на серию Tab S10. Американская версия Galaxy Tab S10+ уже был замечен в базе данных Geekbench с использованием процессора Dimensity 9300+, который подтвердил это изменение.

Dimensity 9300+ — современное флагманское предложение MediaTek, построенное на 4-нм техпроцессе. Он может включать в себя восемь высокопроизводительных ядер ЦП и мощный графический процессор, что делает его достойным конкурентом процессоров Qualcomm. Запуск планшетов серии Tab S10, как сообщается, запланирован на октябрь 2024 года, и будет интересно посмотреть, как они покажут себя и позиционируют себя на конкурентном рынке планшетов.

Окажется ли этот полный переход на MediaTek выгодным для Samsung и его потребителей, ещё предстоит узнать. Поскольку до официального запуска ещё несколько месяцев, ситуация может измениться, но сейчас все отмечают, что Samsung серьёзно настроен использовать процессоры MediaTek в своих высококлассных планшетах.