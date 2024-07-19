Это будет смартфон, работающий на базе MediaTek Dimensity 6300 SoC.

Oppo, уже одна из ведущих компаний в сфере мобильных телефонов, собирается развивать свою линейку смартфонов серии A в Китае с помощью нового Oppo A3 Vitality Edition 5G. Предстоящий смартфон был представлен перед запуском, раскрывая его основные характеристики.

реклама

Oppo A3 Vitality Edition 5G будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 6300 SoC и будет работать с предустановленной системой Android 14. Смартфон оснащён прямоугольным модулем с двумя камерами на задней панели, который включает объектив и кольцевой светодиодный индикатор. Задняя камера включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик и 2-мегапиксельный дополнительный датчик, в то время как фронтальная камера использует 8-мегапиксельный датчик для селфи и видеозвонков.

Смартфон оснащён 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1600 x 720 пикселей. Однако пользователям может не хватать более чётких визуальных эффектов, которые имеются у панелей Full HD. Размеры устройства составляют 165,79 х 76,14 х 7,68 мм, вес - 185,7 грамма. Устройство питается от аккумулятора ёмкостью 5100 мА*ч и обладает стандартными вариантами подключения, такими как Bluetooth, Wi-Fi и GPS.

Интересно, что дизайн и характеристики A3 Vitality Edition 5G копируют индийскую версию Oppo A3 Pro, выпущенную в прошлом месяце. Компания переименовала китайский A3 Pro в F27 Pro+ для индийского рынка, что делает вероятным, что индийский A3 Pro будет переименован в Vitality Edition для китайского рынка. Oppo A3 Vitality Edition 5G будет доступен в трёх цветовых вариантах: «Черное море тумана», «Зеленый бамбуковый лес» и «Пурпурный полумесяц». Он будет поставляться с одним вариантом ОЗУ на 12 ГБ и предлагать два варианта хранения: 256 ГБ и 512 ГБ, оба из которых могут быть расширены с помощью карт microSD до 2 ТБ. Цены начинаются с 1999 юаней (около 24 000 рублей) за версию 256 ГБ и 2299 юаней (около 27 700 рублей) за модель 512 ГБ.