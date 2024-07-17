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СтарыйДед
Asus представила ноутбук Fearless Pro16 2024 c процессором Ryzen AI 9 365 и OLED-экраном 3,2K
Asus Fearless Pro16 2024 оснащён системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками.

Компания ASUS представила свой новейший игровой ноутбук Fearless Pro16 2024, который обещает стать настоящим прорывом в мире гейминга. Этот гаджет оснащён процессором AMD Ryzen AI 9 365, также известным под кодовым названием Strix Point, который сочетает в себе ядро Zen 5 и встроенный NPU XDNA 2. Такая конструкция обеспечивает высокую производительность, необходимую для самых требовательных игр и профессиональных приложений.

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Видеокарта Radeon 880M, построенная на архитектуре RDNA 3.5, обеспечивает 15%-ное улучшение по сравнению с предыдущим поколением и конкурирует с производительностью 40-ваттной RTX 3050. Это означает, что пользователи Fearless Pro16 2024 года смогут наслаждаться плавным геймплеем и наилучшей обработкой графики даже в самых ресурсоëмких приложениях. Однако центральным элементом нового ноутбука ASUS является его огромный 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3,2К и частотой обновления 120 Гц. Эта панель имеет 100% цветовую гамму P3, 10-битную глубину цвета и пиковую яркость 600 нит, что обеспечивает яркие, насыщенные цвета и превосходную чёткость даже в условиях яркого освещения. 

Его цельнометаллический корпус имеет гладкую и прочную конструкцию, а шарнир позволяющий открываться на 180 градусов обеспечивает гибкость при различных условиях использования. ASUS Fearless Pro16 2024 также оснащён эффективной системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками. Несмотря на свою мощь, ноутбук оказался тонким и лёгким. Его толщина составляет всего 13,9 мм, а вес – всего 1,5 кг.

Что касается вариантов подключений, Fearless Pro16 2024 оснащён портами USB4, HDMI 2.1 TMDS, портом чтения карт памяти microSD и портом USB-C, который поддерживает питание в различных напряжениях (5–20 В). Кроме того, ноутбук оснащён клавиатурой RGB с персонализированной подсветкой, трекпадом с частотой 240 Гц для отзывчивого управления, ИК-камерой 1080p и аккумулятором ёмкостью 75 Вт*ч для длительного использования.

ASUS Fearless Pro16 2024 года уже доступен для предварительного заказа и официально поступит в продажу 28 июля по цене 7999 юаней (примерно 96 500 рублей). И данный ноутбук позиционируется, как устройство для геймеров и креативщиков, которые ищут мощное, портативное и стильное устройство, способное справляться со сложными задачами. 

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Одним из преимуществ AMD Ryzen AI 9 HX 375 над HX 370 может стать ещё более производительный NPU
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