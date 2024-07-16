Ранее интернет-слухи утверждали, что Sony прекращает выпуск линейки Xperia 5.

Sony, известный производитель электроники, продолжает расширять свою линейку смартфонов Xperia, несмотря на слухи о прекращении выпуска серии Xperia 5. После довольно-таки неплохого старта смартфонов Xperia 1 VI компания готовится представить Xperia 5 VI, о чëм свидетельствуют изображения рендеров, обнаруженные на сайте немецкого продавца чехлов.

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Дизайн Xperia 5 VI, судя по рендерам, во многом схож со своим предшественником, Xperia 5 V. Камеры, по-видимому, имеют такой же формат расположения, что и в предыдущей модели. При этом клавиши регулирования громкости и сканер отпечатков пальцев также находятся на своих привычных местах. Однако, к разочарованию любителей мобильной фотографии, Xperia 5 VI лишился кнопки спуска затвора, которая была одной из отличительных особенностей серии Xperia.

В отличие от Xperia 1 VI, который имеет более квадратный дизайн, Xperia 5 VI отличается закругленными углами, что придаёт ему более элегантный и современный вид. Ещё одной интересной новостью для поклонников бренда является наличие 3,5-мм разъëма для наушников на верхнем торце смартфона. При этом подробные технические характеристики Xperia 5 VI на данный момент ещё не раскрыты. Но утверждается, что Xperia 5 VI будет поддерживать сеть 5G.