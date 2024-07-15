Конструкция телефона будет включать уникальную систему двойных шарниров, создающую три отдельных секции экрана.

Компания Huawei, известная своими инновациями в области мобильных технологий, вновь планирует покорить рынок складских телефонов. Согласно последним слухам, опубликованным инсайдером Fixed Focus Digital на Weibo, китайский технологический гигант планирует выпустить первый в мире телефон с тройным складыванием в течение ближайших двух месяцев.

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Это устройство, как ожидается, будет дорогим и выпускается в ограниченном количестве, что может означать то, что Huawei рассматривает его скорее как демонстрацию своих технологических возможностей, чем как средство для немедленного доминирования на рынке складных устройств. Однако, как и многие другие инновационные продукты, высокая цена, вероятно, снизится по мере развития технологий и расширения масштабов производства.

Инсайдер не раскрыл много деталей о спецификациях телефона, но известно, что общий размер экрана может составлять около 10 дюймов. Уникальная конструкция телефона, по слухам, будет включать систему двойных шарниров, создающую три отдельные секции экрана. Одна секция будет складываться внутрь с обеих сторон, а другая - наружу. Это может значительно улучшить контроль за складами, поскольку является постоянной проблемой для складных дисплеев.

Huawei уже давно стремится создать телефон с тройным складыванием. Компания начала подавать заявки на патенты на эту технологию ещё в 2021 году, а в 2022 году было подано ещё больше заявок. Недавно, в феврале 2023 года, компания Huawei подала патент на телефон с тройным складыванием, который включает два шарнира и гибкий экран, складывающийся наружу.

Инсайдер также предположил, что этот складной телефон в конечном итоге может заменить как iPad, так и текущие складные телефоны на рынке. Однако, пока не ясно, сможет ли Huawei воплотить эту амбицию в реальность. Тем не менее, стремление компании к инновациям и её готовность бросить вызов рынку складных смартфонов заслуживают внимания.