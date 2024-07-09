Realme GT 6 в Китае — это другой смартфон по сравнению со своим глобальным аналогом.

В Китае состоялся долгожданный запуск смартфона Realme GT 6, который приходит на смену прошлогоднему Realme GT 5. Интересно, что китайская версия Realme GT 6 отличается от своего глобального аналога, анонсированного в прошлом месяце, и обладает флагманскими характеристиками и функциями. Realme GT 6 работает на базе мощного процессора Snapdragon 8 Gen 3, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Смартфон доступен в конфигурациях с объëмом оперативной памяти до 16 ГБ и внутренним хранилищем до 1 ТБ.

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Одной из ключевых особенностей Realme GT 6 является его система охлаждения. Смартфон оснащён большим 10 000-уровневым двойным VC для рассеивания тепла, рамкой из алюминия аэрокосмического класса и теплоизоляцией, что помогает поддерживать низкую температуру даже при интенсивном использовании. Realme GT 6 также может похвастаться аккумулятором ёмкостью 5800 мА*ч с кремниево-углеродным анодом второго поколения, который поддерживает проводную зарядку 120 Вт, а также совместим с быстрой зарядкой 33 Вт UFCS и 55 Вт PPS.

Дизайн Realme GT 6 также претерпел изменения по сравнению с предшественником и глобальной версией. Смартфон имеет плоскую рамку и прямоугольный модуль камеры сзади, а также двухцветный вид задней панели из более тёмного и более светлого оттенков одного и того же цвета. Устройство имеет сертификат IP65 по защите от пыли и воды. Realme GT 6 оснащён панелью BOE S1+ AMOLED размером 6,78 дюйма и разрешением 2780 x 1264 пикселей. Дисплей поддерживает Pro XDR, частоту обновления LTPO 120 Гц, пиковую яркость 6000 нит, встроенный сканер отпечатков пальцев и высокочастотное ШИМ-затемнение 2160 Гц. Дисплей защищён стеклом Crystal Armor Glass.

Смартфон работает на базе Realme UI 5 на базе ОС Android 14 и включает в себя различные функции ИИ, такие как сводка вызовов ИИ, AIGC и многое другое. Устройство также оснащено жестовым управлением для выполнения действий без прикосновения к экрану. Realme GT 6 также оснащён ИК-управлением, линейным двигателем X-Axis и системой Sky Communication, включающей сеть 5,5 ГГц и протоколы WiFi-7.

Система камеры Realme GT 6 состоит из двойной задней камеры, включающей 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890 с OIS и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Спереди находится 16-мегапиксельная селфи-камера. Смартфон предлагается в цветовых вариантах Storm Purple, Light Year White и Dark Side of the Moon, последний из которых поставляется с несколькими градиентными текстурами на задней панели, похожими на поверхность Луны.