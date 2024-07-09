GT 7 Pro может стать первым телефоном на базе Snapdragon 8 Gen 4, который выйдет на мировой рынок.

Запуск нового флагманского телефона всегда вызывает интерес, и Realme GT 7 Pro не является исключением. Ожидается, что этот телефон будет представлен в конце этого года, и уже ходят слухи о его характеристиках. Одними из главных конкурентов GT 7 Pro являются Xiaomi 15 и 15 Pro, которые, как ожидается, станут первыми в Китае телефонами на базе Snapdragon 8 Gen 4. Однако, согласно последним слухам, GT 7 Pro может стать первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 4, который появится на мировом рынке. Это может дать Realme значительное преимущество перед Xiaomi и другими конкурентами.

реклама

Надёжный информатор Digital Chat Station недавно поделился некоторыми подробностями о GT 7 Pro, включая размер его батареи и возможности зарядки. Согласно данным, телефон будет оснащён аккумулятором с кремниевым отрицательным электродом ёмкостью 6000 мА*ч, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими моделями. Также утверждается что , смартфон получит быструю зарядку мощностью 100 Вт, что позволит достаточно быстро заряжать устройство.

GT 7 Pro также будет иметь сходство с конкурирующим устройством, возможно OnePlus. Несмотря на большую батарею, телефон сохранил тонкий профиль толщиной около 8,5 мм, что делает его удобным для использования одной рукой.