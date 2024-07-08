Общий объем затрат на запчасти приходится в основном на пять брендов: Toyota, Kia, Hyundai, Nissan и Renault.

2023 год наглядно показал, что вторичный рынок автозапчастей в России не просто жив, а процветает. По данным исследования, объем рынка достиг впечатляющих 21 миллиарда долларов. Эта цифра отчётливо свидетельствует о том, что российские автомобилисты не спешат расставаться со своими иномарками, несмотря на все сложности.





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Более половины рынка (53,9%) контролируют всего пять марок. Renault, Kia, Toyota, Nissan и Hyundai. Это говорит о доминировании данных марок на российском авторынке в целом. Безусловным лидером является японский бренд Toyota, на долю которого приходится 14,5%, то есть практически седьмая часть всего рынка автозапчастей. Этот факт подтверждает незыблемую популярность "японцев" среди российских водителей. Второе и третье места делят корейские бренды KIA и Hyundai (9% и 8,6% соответственно). Растущая популярность "корейцев" обусловлена их надёжностью, лаконичным дизайном и доступностью. Японский Nissan занимает четвёртую позицию (7,5%), а замыкает пятерку лидеров французский Renault (6,5%). Эти бренды также имеют стабильную долю на рынке автозапчастей, что говорит об их устоявшейся популярности у россиян.

Стоит отметить, что исследование проводилось с учетом "нормальных" экономических условий, без учета временных и сезонных колебаний спроса. Это позволяет сделать вывод о том, что представленные данные отражают устойчивую тенденцию, а именно: россияне по-прежнему отдают предпочтение иностранным автомобилям и готовы вкладываться в их обслуживание.